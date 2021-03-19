Оценки матча Вильярреал – Динамо. Киевляне не наиграли на высокие баллы

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Динамо» (2:0).

Киевляне не наиграли на высокие баллы. У хозяев поля автор дубля Жерар Морено получил оценку 7.5.

Оценки Sport.ua за матч «Вильярреал» – «Динамо» – 2:0:

Замены «Вильярреала»: Гаспар – 5,5; Пино – 6,0; Баэна – 6,0; Раба – б/о; Хауме Коста – б/о.

Замены «Динамо»: Супряга – 5,0; Леднев – 5,0; Шепелев – 5,0; Сидклей – б/о; Попов – б/о.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.