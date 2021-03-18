Оценки матча Шахтер – Рома. Неудачная игра горняков, Борха получил 7.5

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 1/8 финала ЛЕ

  • 18.03.2021 23:23
  • 860 просмотров
  • 2 комментария
Оценки матча Шахтер – Рома. Неудачная игра горняков, Борха получил 7.5
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Рома» (1:2).

Неудачно игру провели горняки. У гостей автор дубля Борха Майораль получил оценку 7.5.

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Рома» (1:2).

   

«Шахтер» (замены): Марлос – 6,5, Коноплянка – 6,0, Дентиньо – б/о, Судаков – б/о, Болбат – б/о.

«Рома» (замены): Манчини – 6,0, Б. Перес – 6,0, Калафьори – 6,0, Пеллегрини – 6,0, Эль-Шаарави – б/о.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    PomoikaZE
    online
      PomoikaZE, 19.03.2021 00:04
    0
    nicksaf, 18.03.2021 23:50
    Шахтё так и не добрался до рекорда Днепра в ЛЕ. А какие-то говорили, что он выиграет ЛЕ. Всё время смеёмся.
    Ну выиграть он мог только при наличии наших судей и монзульки за VAR.
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 18.03.2021 23:50
    0
    Шахтё так и не добрался до рекорда Днепра в ЛЕ. А какие-то говорили, что он выиграет ЛЕ. Всё время смеёмся.
    Ссылка
    PomoikaZE
    online
      PomoikaZE, 19.03.2021 00:04
    0
    nicksaf, 18.03.2021 23:50
    Шахтё так и не добрался до рекорда Днепра в ЛЕ. А какие-то говорили, что он выиграет ЛЕ. Всё время смеёмся.
    Ну выиграть он мог только при наличии наших судей и монзульки за VAR.
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 18.03.2021 23:50
    0
    Шахтё так и не добрался до рекорда Днепра в ЛЕ. А какие-то говорили, что он выиграет ЛЕ. Всё время смеёмся.
    Ссылка
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