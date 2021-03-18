Анатолий ТРУБИН: «Мы бились до последней секунды»

Голкипер «Шахтера» – о поражении в матче с итальянцами

  • 18.03.2021 22:58
  • 453 просмотра
  • 5 комментариев
Анатолий ТРУБИН: «Мы бились до последней секунды»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин проанализировал двухматчевое противостояние с «Ромой» в 1/8 финала Лиги Европы.
 
«Мы хотели выиграть, старались изо всех сил, бились до последней секунды.
 
Тренер в перерыве говорил, что нужно продолжать играть в таком ключе. Я считаю, что первый гол надломил психологически.
 
Мы неплохо провели Лигу чемпионов. Нам по силам было пройти дальше в Лиге Европы, но в этих двух матчах мы уступили «Роме», – сказал Трубин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 18.03.2021 23:10
    +3
    Дааааа, похоже надо менять весь состав. 😤😤😤
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    KoPoJIb_KpoToB
    online
      KoPoJIb_KpoToB, 18.03.2021 23:09
    +3
    Анатолий ,Вы должны были просто ответить коротко и ясно : "Мы обосрались"
    Ссылка
    alex73776
      alex73776, 18.03.2021 23:04
    +3
    бились головой об штангу вся команда!
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 18.03.2021 23:04
    +1
    Закінчуйте філософствувати і міняйте Каштру
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 18.03.2021 23:01
    +6
    Ну если это вы называете бились играли со всех сил то дела еще хуже чем мы думали ранее!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 18.03.2021 23:01
    +6
    Ну если это вы называете бились играли со всех сил то дела еще хуже чем мы думали ранее!
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 18.03.2021 23:10
    +3
    Дааааа, похоже надо менять весь состав. 😤😤😤
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
    online
      KoPoJIb_KpoToB, 18.03.2021 23:09
    +3
    Анатолий ,Вы должны были просто ответить коротко и ясно : "Мы обосрались"
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 18.03.2021 23:04
    +3
    бились головой об штангу вся команда!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 18.03.2021 23:04
    +1
    Закінчуйте філософствувати і міняйте Каштру
    Ссылка
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