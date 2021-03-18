Анатолий ТРУБИН: «Мы бились до последней секунды»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин проанализировал двухматчевое противостояние с «Ромой» в 1/8 финала Лиги Европы.
«Мы хотели выиграть, старались изо всех сил, бились до последней секунды.
Тренер в перерыве говорил, что нужно продолжать играть в таком ключе. Я считаю, что первый гол надломил психологически.
Мы неплохо провели Лигу чемпионов. Нам по силам было пройти дальше в Лиге Европы, но в этих двух матчах мы уступили «Роме», – сказал Трубин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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