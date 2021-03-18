После 7-матчевой «засухи» украинцы наконец-то пробили оборону итальянцев

Гол Жуниора Мораеса в матче с «Ромой» прервал «рекордную» для наших клубов безголевую серию в поединках с командами из Италии, которая составила 688 минут. В 5 предыдущих встречах с итальянцами на «сухом пайке» оставался «Шахтер» (с «Аталантой» - 0:3, «Интером» - 0:5, 0:0, 0:0 и «Ромой» - 0:3), в двух - «Динамо» (с «Ювентусом» - 0:2, 0:3).

Последний раз наши забивали итальянским командам 1 октября 2019 года, когда горняки в групповом турнире Лиги чемпионов в гостях нанесли поражение «Аталанте» со счетом 2:1.

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