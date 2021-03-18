После 7-матчевой «засухи» украинцы наконец-то пробили оборону итальянцев

«Рекордная» безголевая серия наших клубов с командами из Италии составила 688 минут

  • 18.03.2021 22:39
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После 7-матчевой «засухи» украинцы наконец-то пробили оборону итальянцев
© ФК Шахтер Донецк

Гол Жуниора Мораеса в матче с «Ромой» прервал «рекордную» для наших клубов безголевую серию в поединках с командами из Италии, которая составила 688 минут. В 5 предыдущих встречах с итальянцами на «сухом пайке» оставался «Шахтер» (с «Аталантой» - 0:3, «Интером» - 0:5, 0:0, 0:0 и «Ромой» - 0:3), в двух - «Динамо» (с «Ювентусом» - 0:2, 0:3).

Последний раз наши забивали итальянским командам 1 октября 2019 года, когда горняки в групповом турнире Лиги чемпионов в гостях нанесли поражение «Аталанте» со счетом 2:1.

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия

Страна

Началась

 

 

 

Завершилась

 

 

 

 

 

Дата

Клуб

Соперник

Счет

Дата

Клуб

Соперник

Счет

688

Италия

11.12.2019

Шахтер

Аталанта

0:3 (д)

18.03.2021

Шахтер

Рома

1:2 (д)

608

Англия

23.10.2018

Шахтер

Манчестер Сити

0:3 (д)

26.11.2019

Шахтер

Манчестер Сити

1:1 (г)

588

Германия

13.02.2013

Шахтер

Боруссия Д

2:2 (д)

25.02.2016

Шахтер

Шальке

3:0 (г)

582

Франция

09.12.1998

Динамо

Ланс

3:1 )

01.12.2005

Шахтер

Ренн

1:0 (г)

495

Франция

14.02.2013

Динамо

Бордо

1:1 (д)

11.12.2014

Днепр

Сент-Этьен

1:0 (д)

432

Бельгия

28.11.2013

Динамо

Генк

1:3 (д)

23.04.2015

Днепр

Брюгге

1:0 (д)

425

Польша

30.08.2007

Днепр

ГКС Блх

4:2 (г)

20.08.2014

Металлист

Рух

1:0 (д)

416

Англия

24.02.2016

Динамо

Манчестер Сити

1:3 (д)

06.12.2017

Шахтер

Манчестер Сити

2:1 (д)

406

Испания

14.03.2000

Динамо

Реал

2:2 (г)

03.11.2004

Динамо

Реал

2:2 (д)
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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