После 7-матчевой «засухи» украинцы наконец-то пробили оборону итальянцев

Гол Жуниора Мораеса в матче с «Ромой» прервал «рекордную» для наших клубов безголевую серию в поединках с командами из Италии, которая составила 688 минут. В 5 предыдущих встречах с итальянцами на «сухом пайке» оставался «Шахтер» (с «Аталантой» - 0:3, «Интером» - 0:5, 0:0, 0:0 и «Ромой» - 0:3), в двух - «Динамо» (с «Ювентусом» - 0:2, 0:3).
Последний раз наши забивали итальянским командам 1 октября 2019 года, когда горняки в групповом турнире Лиги чемпионов в гостях нанесли поражение «Аталанте» со счетом 2:1.
Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов с командами из одной страны
|
Серия
|
Страна
|
Началась
|
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
688
|
Италия
|
11.12.2019
|
Шахтер
|
Аталанта
|
0:3 (д)
|
18.03.2021
|
Шахтер
|
Рома
|
1:2 (д)
|
608
|
Англия
|
23.10.2018
|
Шахтер
|
Манчестер Сити
|
0:3 (д)
|
26.11.2019
|
Шахтер
|
Манчестер Сити
|
1:1 (г)
|
588
|
Германия
|
13.02.2013
|
Шахтер
|
Боруссия Д
|
2:2 (д)
|
25.02.2016
|
Шахтер
|
Шальке
|
3:0 (г)
|
582
|
Франция
|
09.12.1998
|
Динамо
|
Ланс
|
3:1 (г)
|
01.12.2005
|
Шахтер
|
Ренн
|
1:0 (г)
|
495
|
Франция
|
14.02.2013
|
Динамо
|
Бордо
|
1:1 (д)
|
11.12.2014
|
Днепр
|
Сент-Этьен
|
1:0 (д)
|
432
|
Бельгия
|
28.11.2013
|
Динамо
|
Генк
|
1:3 (д)
|
23.04.2015
|
Днепр
|
Брюгге
|
1:0 (д)
|
425
|
Польша
|
30.08.2007
|
Днепр
|
ГКС Блх
|
4:2 (г)
|
20.08.2014
|
Металлист
|
Рух
|
1:0 (д)
|
416
|
Англия
|
24.02.2016
|
Динамо
|
Манчестер Сити
|
1:3 (д)
|
06.12.2017
|
Шахтер
|
Манчестер Сити
|
2:1 (д)
|
406
|
Испания
|
14.03.2000
|
Динамо
|
Реал
|
2:2 (г)
|
03.11.2004
|
Динамо
|
Реал
|
2:2 (д)
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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