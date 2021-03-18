ВИДЕО. Жуниор Мораес сравнял счет в матче Шахтера против Ромы

В четверг, 18 марта, в Киеве в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» играет против «Ромы» (первая игра – 0:3).
Ответный гол был забит на 59-й минуте. Жуниор Мораес сравнял счет (1:1).
ГОЛ! 1:1. Жуниор Мораес, 59 мин.
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Источник — Sport.ua
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