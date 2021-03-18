Стало известно, почему Беседин не вышел на матч с Вильярреалом

У нападающего «Динамо» микротравма

  • 18.03.2021 22:20
  • 5467 просмотров
  • 4 комментария
Стало известно, почему Беседин не вышел на матч с Вильярреалом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Один из ассистентов Мирчи Луческу в «Динамо» Огнен Вукоевич объяснил, почему Артем Беседин не вышел в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала». 
 
По словам хорватского тренера, у нападающего микротравма поэтому Луческу решил оставить его в запасе.
 
После возвращения в связи отбытием дисквалификации Артем Беседин провел в составе «Динамо» 9 матчей, забил 4 гола.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 18.03.2021 22:50
    -1
    Одні Миколи з Сидорами,що з них взяти?
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    justhateme
    online
      justhateme, 18.03.2021 22:48
    -1
    Бєсєдін не вийшов, бо поганий гравець. Ось і все на цьому
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    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 18.03.2021 22:39
    0
    В АТБ смена Наверное
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    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 18.03.2021 22:25
    -5
    Есть другая версия:
    Бес перехавал мельдония и румын решил задвинуть его от греха подальше
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    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 18.03.2021 22:39
    0
    В АТБ смена Наверное
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