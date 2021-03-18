Стало известно, почему Беседин не вышел на матч с Вильярреалом

Один из ассистентов Мирчи Луческу в «Динамо» Огнен Вукоевич объяснил, почему Артем Беседин не вышел в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».



По словам хорватского тренера, у нападающего микротравма поэтому Луческу решил оставить его в запасе.



После возвращения в связи отбытием дисквалификации Артем Беседин провел в составе «Динамо» 9 матчей, забил 4 гола.