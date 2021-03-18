ВИДЕО. Шахтер пропустил в Киеве. Борха Майораль открыл счет для Ромы

В четверг, 18 марта, в Киеве в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» играет против «Ромы» (первая игра – 0:3).
Первый гол был забит на 48-й минуте. Борха Майораль открыл счет для гостей (0:1).
ГОЛ! 0:1. Борха Майораль, 48 мин.
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Источник — Sport.ua
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