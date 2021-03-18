ВИДЕО. Шахтер пропустил в Киеве. Борха Майораль открыл счет для Ромы

Первый гол в матче 1/8 финала Лиги Европы был забит на 48-й минуте

  • 18.03.2021 21:16
  • 1541 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Шахтер пропустил в Киеве. Борха Майораль открыл счет для Ромы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Борха Майораль

В четверг, 18 марта, в Киеве в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» играет против «Ромы» (первая игра – 0:3).

Первый гол был забит на 48-й минуте. Борха Майораль открыл счет для гостей (0:1).

ГОЛ! 0:1. Борха Майораль, 48 мин.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 18.03.2021 21:23
    +1
    браво волки
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.03.2021 21:23
    +1
    браво волки
    Ссылка
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