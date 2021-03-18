Не хотят рисковать. Срна рассказал о травмах Степаненко и Исмаили

Директор по футболу «Шахтера» – о кадровой ситуации в команде

  • 18.03.2021 20:24
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Не хотят рисковать. Срна рассказал о травмах Степаненко и Исмаили
© ТК Футбол 1/2/3. Дарио Срна

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна рассказал о кадровой ситуации в команде.
 
«Самое важное – это здоровье каждого болельщика и человека, который живет в Украине и мире. Приняли решение проводить матч без зрителей. Конечно, сообщили об этом поздновато, но такое решение приняли. Было бы лучше играть с болельщиками, но придется играть без них.
 
Не надо делать глубокий анализ. Счет первого матча – на табло. Это 0:3. В футболе все возможно. Если забьем в первом тайме, то с атакующей игрой вопрос о победителе дуэли будет открыт до конца. Сегодня нет психологической нагрузки, как это было в Риме. Надо раскрыться и рисковать.
 
Степаненко уже лучше. Мы не хотим рисковать. Не хотим, чтобы он раньше вышел на поле и опять травмировался. Он очень важный игрок для нас.
 
Что касается Исмаили, то он почувствовал дискомфорт в колене. С ним ничего серьезного. Просто не хотим рисковать, ведь впереди борьба в чемпионате Украины, которая очень важна для нас», – сказал Срна.

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Источник — Футбол 1/2/3

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