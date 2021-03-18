Не хотят рисковать. Срна рассказал о травмах Степаненко и Исмаили

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна рассказал о кадровой ситуации в команде.



«Самое важное – это здоровье каждого болельщика и человека, который живет в Украине и мире. Приняли решение проводить матч без зрителей. Конечно, сообщили об этом поздновато, но такое решение приняли. Было бы лучше играть с болельщиками, но придется играть без них.



Не надо делать глубокий анализ. Счет первого матча – на табло. Это 0:3. В футболе все возможно. Если забьем в первом тайме, то с атакующей игрой вопрос о победителе дуэли будет открыт до конца. Сегодня нет психологической нагрузки, как это было в Риме. Надо раскрыться и рисковать.



Степаненко уже лучше. Мы не хотим рисковать. Не хотим, чтобы он раньше вышел на поле и опять травмировался. Он очень важный игрок для нас.



Что касается Исмаили, то он почувствовал дискомфорт в колене. С ним ничего серьезного. Просто не хотим рисковать, ведь впереди борьба в чемпионате Украины, которая очень важна для нас», – сказал Срна.