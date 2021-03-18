Хавбек Ювентуса Рэмзи может вернуться в АПЛ

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может покинуть клуб в конце сезона. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.
Интерес к игроку проявляют сразу два клуба АПЛ. Речь идет о «Вест Хэме» и «Кристал Пэласе». Оба клуба уже запрашивали информацию по поводу возможного трансфера.
Рэмзи перешел в «Ювентус» летом 2019 года из «Арсенала» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего валлийца 2 гола и 5 ассистов в 26 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
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Источник — Twitter
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