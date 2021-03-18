Фран СОЛЬ: «В Динамо довольны, как я провожу сезон»

Испанский форвард – о своем будущем

  • 18.03.2021 19:40
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Фран СОЛЬ: «В Динамо довольны, как я провожу сезон»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Соль

Форвард «Динамо» Фран Соль, который проводит нынешний сезон в аренде в «Тенерифе», рассказал о том, где может продолжить свою карьеру:

«Мне хотелось бы знать, что произойдет в ближайшее время. У меня есть маленький сын, и нам бы хотелось спланировать ближайшее будущее, чтобы понимать, чего следует ждать в следующем годы. В «Динамо» довольным тем, как я провожу сезон. Они смотрят мои матчи. Но сейчас у них важные поединки в чемпионате и Лиге Европы, на которых они сконцентрированы.

Придется подождать несколько недель, чтобы узнать, чего хотят киевляне. В Украине люди немного более закрытые, они не так охотно идут на разговор, как испанцы, что не позволяет чаще общаться со спортивным директором или главным тренером. Я хотел бы узнать что-то сейчас, потому что на дворе уже март, но пока я действительно пребываю в неведении, поэтому продолжаю ждать день за днем, игра за игрой.

Мне хорошо живется в Тенерифе, и команда здесь отличная. Если бы клуб смог предоставить более амбициозный во всех отношениях проект, было бы очень хорошо продолжить карьеру здесь».

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