Фран Соль хочет остаться в Тенерифе. Динамо летом может вернуть форварда

Футбольный агент Хавьер Кордон заявил, что форвард Фран Соль очень доволен выступлением за команду «Тенерифе», которая арендовала футболиста у «Динамо».

Представитель нападающего подчеркнул, что игрок в восторге от острова, окружающей среды, клуба и любви, которую он получает от болельщиков с момента подписания контракта:

«С первой минуты, когда он прибыл в «Тенерифе», у него было очень хорошее настроение, и он был очень рад видеть прием, который получил от клуба, товарищей по команде, технической команды, спортивного менеджмента и болельщиков. Он счастлив. Он человек особенный, и сегодня все на 100% положительно. Это то, что мы искали. Он всегда старается изо всех сил, но если он на позитиве, его результативность становится еще выше».

Агент также рассказал о будущем игрока: «Очевидно, что менеджеры других клубов делают свою работу и стараются предугадывать события. Но это особый случай. Нам было трудно убедить киевское «Динамо» отдать его в аренду. Мы увидим летом, что будет. Хорошая результативность, которую показывает Фран Соль, может упростить ситуацию. Или нет.

Киевское «Динамо» тоже знает о его хорошей форме и имеет право сказать: в следующем году ты останешься с нами. Но я также хочу думать, что мнение форварда будет иметь вес и что к пожеланиям игрока будут прислушиваться. Очевидно, он счастлив играть в Испании и очень рад быть игроком «Тенерифе».

Фран Соль в текущем сезоне провел 24 матча забил 7 голов за «Тенерифе» в Сегунде.