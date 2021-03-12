Фран Соль хочет остаться в Тенерифе. Динамо летом может вернуть форварда

Агент Хавьер Кордон заявил, что испанец очень рад играть за «Тенерифе»

  • 12.03.2021 20:45
  • 1929 просмотров
  • 12 комментариев
Фран Соль хочет остаться в Тенерифе. Динамо летом может вернуть форварда
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный агент Хавьер Кордон заявил, что форвард Фран Соль очень доволен выступлением за команду «Тенерифе», которая арендовала футболиста у «Динамо».

Представитель нападающего подчеркнул, что игрок в восторге от острова, окружающей среды, клуба и любви, которую он получает от болельщиков с момента подписания контракта:

«С первой минуты, когда он прибыл в «Тенерифе», у него было очень хорошее настроение, и он был очень рад видеть прием, который получил от клуба, товарищей по команде, технической команды, спортивного менеджмента и болельщиков. Он счастлив. Он человек особенный, и сегодня все на 100% положительно. Это то, что мы искали. Он всегда старается изо всех сил, но если он на позитиве, его результативность становится еще выше».

Агент также рассказал о будущем игрока: «Очевидно, что менеджеры других клубов делают свою работу и стараются предугадывать события. Но это особый случай. Нам было трудно убедить киевское «Динамо» отдать его в аренду. Мы увидим летом, что будет. Хорошая результативность, которую показывает Фран Соль, может упростить ситуацию. Или нет. 

Киевское «Динамо» тоже знает о его хорошей форме и имеет право сказать: в следующем году ты останешься с нами. Но я также хочу думать, что мнение форварда будет иметь вес и что к пожеланиям игрока будут прислушиваться. Очевидно, он счастлив играть в Испании и очень рад быть игроком «Тенерифе».

Фран Соль в текущем сезоне провел 24 матча забил 7 голов за «Тенерифе» в Сегунде.

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(8 голосов)

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 12.03.2021 23:10
    0
    Правильно, нечего в Испании получать игровую практику и голы забивать... Надо сидеть на лавке и смотреть, как играет Беседин и т.п.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 12.03.2021 22:46
    0
    Alex86 1, 12.03.2021 21:37
    Скорость, техника, позиция? Точно все подошло? А то сейчас вдруг "выяснилось" что скорость низкая, техники не видно, результативность нулячая и тд или его брали чисто поглядев кто там колотит голы в Нидерландах?
    И тут вот, здоров - жив, но оказывается нам не подходит, а его вел-во Беседин нап # 1 - чудеса.
    он выкладывался на Виллем II, на него играла все команда. Видел его статистику, 39 голов, за 79 игр?
    но это был единственный клуб где у него что то более менее сложилось, если не считать Вильярреал B из Сегунда Б (трерья лига испании)
    техника у него какая ни какая есть, думаю лучше чем у беседина, насчет голевого чутья не уверен, но самоотдачи и желания пробиться в основу дк ноль и это главное. Он ездит туристом и писателем, "игрок в восторге от острова", "игрок выпустил книгу".
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 12.03.2021 22:43
    0
    Чувак, сиди на Канарах і сім'ю не дьоргай сюди. Поки будуть грати молоді і перспективні в 25 тобі шансів ноль. Бєсєдка в 24 тільки починає свій шлях у форварди, то тобі в 29 шансів ноль😂
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    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 12.03.2021 22:18
    -2
    Та везде лучше чем в кипрской даунаме.
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    MAks⁷⁷⁷⁷
    online
      MAks⁷⁷⁷⁷, 12.03.2021 22:16
    -2
    Соли для вван зачем это дно ,он лучше будет писать мемуары как проигрывали селу 2-0 на пляжах в Тенерифе
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 21:44
    0
    Зато у нас есть Беседин
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 21:37
    +1
    Вадим Максимов, 12.03.2021 21:28
    брали то как раз понятно зачем, как основным форвардом, но кто знал что получат писатяля
    Скорость, техника, позиция? Точно все подошло? А то сейчас вдруг "выяснилось" что скорость низкая, техники не видно, результативность нулячая и тд или его брали чисто поглядев кто там колотит голы в Нидерландах?
    И тут вот, здоров - жив, но оказывается нам не подходит, а его вел-во Беседин нап # 1 - чудеса.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 12.03.2021 21:28
    +1
    Alex86 1, 12.03.2021 21:09
    на куй брали кто-то знает? по маркту уже в лям оценивается
    брали то как раз понятно зачем, как основным форвардом, но кто знал что получат писатяля
    Ссылка
    Hiromant
    online
      Hiromant, 12.03.2021 21:27
    +2
    7 голов в 24 матчах Сегунды... это суперрезультативность?!?
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 21:16
    +1
    Вадим Максимов, 12.03.2021 21:12
    договорился бы лучше что бы его купили, а то опять приедет книги писать
    С той зп что он по сути ни за что получил в ДК, то он сам уже докинуть может если ему так захотелось перейти, тем более стоимость упала, а так результативность даже там оказалась далеко не лучшей, хоть то и не примера
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 12.03.2021 21:12
    0
    договорился бы лучше что бы его купили, а то опять приедет книги писать
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 21:09
    -1
    на куй брали кто-то знает? по маркту уже в лям оценивается
    Ссылка
    Hiromant
    online
      Hiromant, 12.03.2021 21:27
    +2
    7 голов в 24 матчах Сегунды... это суперрезультативность?!?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 21:37
    +1
    Вадим Максимов, 12.03.2021 21:28
    брали то как раз понятно зачем, как основным форвардом, но кто знал что получат писатяля
    Скорость, техника, позиция? Точно все подошло? А то сейчас вдруг "выяснилось" что скорость низкая, техники не видно, результативность нулячая и тд или его брали чисто поглядев кто там колотит голы в Нидерландах?
    И тут вот, здоров - жив, но оказывается нам не подходит, а его вел-во Беседин нап # 1 - чудеса.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 12.03.2021 21:28
    +1
    Alex86 1, 12.03.2021 21:09
    на куй брали кто-то знает? по маркту уже в лям оценивается
    брали то как раз понятно зачем, как основным форвардом, но кто знал что получат писатяля
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 21:16
    +1
    Вадим Максимов, 12.03.2021 21:12
    договорился бы лучше что бы его купили, а то опять приедет книги писать
    С той зп что он по сути ни за что получил в ДК, то он сам уже докинуть может если ему так захотелось перейти, тем более стоимость упала, а так результативность даже там оказалась далеко не лучшей, хоть то и не примера
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 12.03.2021 23:10
    0
    Правильно, нечего в Испании получать игровую практику и голы забивать... Надо сидеть на лавке и смотреть, как играет Беседин и т.п.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 12.03.2021 22:46
    0
    Alex86 1, 12.03.2021 21:37
    Скорость, техника, позиция? Точно все подошло? А то сейчас вдруг "выяснилось" что скорость низкая, техники не видно, результативность нулячая и тд или его брали чисто поглядев кто там колотит голы в Нидерландах?
    И тут вот, здоров - жив, но оказывается нам не подходит, а его вел-во Беседин нап # 1 - чудеса.
    он выкладывался на Виллем II, на него играла все команда. Видел его статистику, 39 голов, за 79 игр?
    но это был единственный клуб где у него что то более менее сложилось, если не считать Вильярреал B из Сегунда Б (трерья лига испании)
    техника у него какая ни какая есть, думаю лучше чем у беседина, насчет голевого чутья не уверен, но самоотдачи и желания пробиться в основу дк ноль и это главное. Он ездит туристом и писателем, "игрок в восторге от острова", "игрок выпустил книгу".
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 12.03.2021 22:43
    0
    Чувак, сиди на Канарах і сім'ю не дьоргай сюди. Поки будуть грати молоді і перспективні в 25 тобі шансів ноль. Бєсєдка в 24 тільки починає свій шлях у форварди, то тобі в 29 шансів ноль😂
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 21:44
    0
    Зато у нас есть Беседин
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 12.03.2021 21:12
    0
    договорился бы лучше что бы его купили, а то опять приедет книги писать
    Ссылка
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