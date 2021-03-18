Стаховский и Молчанов вышли в полуфинал челленджера в Биелле

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов одержали еще одну победу на четвертом челленджере в итальянской Биелле.



В матче второго круга украинцы на чемпионском тай-брейке сломили сопротивление французской пары Грегуар Баррер / Альбано Оливетти.



Биелла. 1/4 финала

Денис Молчанов / Сергей Стаховский – Грегуар Баррер / Альбано Оливетти – 6:7(1), 6:2, 10-5



В полуфинале Сергей и Денис встретятся с Бенжаменом Бонзи (Франция) и Юго Ни (Монако).

На прошлом турнире в Биелле Молчанов и Стаховский играли в финале.