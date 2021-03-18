Стаховский и Молчанов вышли в полуфинал челленджера в Биелле

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов одержали еще одну победу на четвертом челленджере в итальянской Биелле.
В матче второго круга украинцы на чемпионском тай-брейке сломили сопротивление французской пары Грегуар Баррер / Альбано Оливетти.
Биелла. 1/4 финала
Денис Молчанов / Сергей Стаховский – Грегуар Баррер / Альбано Оливетти – 6:7(1), 6:2, 10-5
В полуфинале Сергей и Денис встретятся с Бенжаменом Бонзи (Франция) и Юго Ни (Монако).
На прошлом турнире в Биелле Молчанов и Стаховский играли в финале.
Источник — Sport.ua
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