Стаховский и Молчанов вышли в полуфинал челленджера в Биелле

Украинцы двигаются к еще одному финалу

  • 18.03.2021 19:14
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Стаховский и Молчанов вышли в полуфинал челленджера в Биелле
© БТУ. Сергей Стаховский и Денис Молчанов

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов одержали еще одну победу на четвертом челленджере в итальянской Биелле.
 
В матче второго круга украинцы на чемпионском тай-брейке сломили сопротивление французской пары Грегуар Баррер / Альбано Оливетти.
 
Биелла. 1/4 финала
Денис Молчанов / Сергей Стаховский – Грегуар Баррер / Альбано Оливетти – 6:7(1), 6:2, 10-5
 
В полуфинале Сергей и Денис встретятся с Бенжаменом Бонзи (Франция) и Юго Ни (Монако).

На прошлом турнире в Биелле Молчанов и Стаховский играли в финале.

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Источник — Sport.ua

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