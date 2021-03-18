Дидье ДЕШАМ: «Сначала будем думать об Украине»

Наставник сборной Франции – о матчах отбора на ЧМ-2022

  • 18.03.2021 19:11
  • 676 просмотров
  • 1 комментарий
Дидье ДЕШАМ: «Сначала будем думать об Украине»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о подготовке команды к первым матчам отбора на чемпионат мира-2022:

«Мы будем двигаться последовательно в отборочном цикле – матч за матчем. Первый поединок против Украины уже совсем близко. Что характерно, с тех пор, как я тренирую сборную Франции, в среду нам пришлось играть только один раз. На 70% вызванных мной игроков, повлияют их матчи в национальных чемпионатах в ближайшие дни.

Сначала будем думать об Украине, а потом о поездке в Казахстан. Нам предстоит долгий перелет с нарушением биологического ритма, а затем поединок на искусственном поле.

Мы будем внимательно следить, чтобы с ребятами ничего не случилось в матчах ближайшего уик-энда. Окончательные итоги подведем в понедельник. Во время предстоящего сбора я не планирую полноценных тренировок, в основном будут восстановление и подготовка. Отсюда вытекает важность вызова игроков, которые уже имели опыт выступлений за сборную Франции».

24 марта сборная Франции в стартовом матче отбора ЧМ-2022 в Сен-Дени примет сборную Украины. 28 марта французы сыграют с Казахстаном на выезде, 31 марта — с Боснией и Герцеговиной на выезде.

Ранее Дешам назвал состав на матчи отбора на ЧМ-2022.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Федерация футбола Франции

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Яків Миколайович
    online
      Яків Миколайович, 18.03.2021 20:16
    0
    "Проснулся утром - подумай об Украине" (Б. Ельцин)
    Ссылка
    Яків Миколайович
    online
      Яків Миколайович, 18.03.2021 20:16
    0
    "Проснулся утром - подумай об Украине" (Б. Ельцин)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности