Дидье ДЕШАМ: «Сначала будем думать об Украине»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о подготовке команды к первым матчам отбора на чемпионат мира-2022:

«Мы будем двигаться последовательно в отборочном цикле – матч за матчем. Первый поединок против Украины уже совсем близко. Что характерно, с тех пор, как я тренирую сборную Франции, в среду нам пришлось играть только один раз. На 70% вызванных мной игроков, повлияют их матчи в национальных чемпионатах в ближайшие дни.

Сначала будем думать об Украине, а потом о поездке в Казахстан. Нам предстоит долгий перелет с нарушением биологического ритма, а затем поединок на искусственном поле.

Мы будем внимательно следить, чтобы с ребятами ничего не случилось в матчах ближайшего уик-энда. Окончательные итоги подведем в понедельник. Во время предстоящего сбора я не планирую полноценных тренировок, в основном будут восстановление и подготовка. Отсюда вытекает важность вызова игроков, которые уже имели опыт выступлений за сборную Франции».

24 марта сборная Франции в стартовом матче отбора ЧМ-2022 в Сен-Дени примет сборную Украины. 28 марта французы сыграют с Казахстаном на выезде, 31 марта — с Боснией и Герцеговиной на выезде.

Ранее Дешам назвал состав на матчи отбора на ЧМ-2022.