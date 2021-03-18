Дешам назвал состав сборной Франции на матч с Украиной

Поединок отбора на ЧМ-2022 состоится 24 марта

  • 18.03.2021 16:31
  • 1233 просмотра
  • 2 комментария
Дешам назвал состав сборной Франции на матч с Украиной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список футболистов, которых он вызвал для подготовки к стартовым поединкам отборочного турнира ЧМ-2022.

Сборная Франции:

Вратари: Альфонс Ареоля («Фулхэм», Англия), Уго Льорис («Тоттенхэм», Англия), Майк Меньян («Лилль»), Стив Манданда («Марсель»).

Защитники: Люка Динь («Эвертон», Англия), Лео Дюбуа («Лион»), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар (оба — «Бавария», Германия), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Клеман Лангле («Барселона», Испания), Ферлан Менди, Рафаэль Варан (оба — «Реал», Испания), Курт Зума («Челси», Англия).

Полузащитники: Н’Голо Канте («Челси», Англия), Танги Ндомбеле, Мусса Сиссоко (оба — «Тоттенхэм», Англия), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Англия), Адриен Рабьо («Ювентус», Италия).

Нападающие: Виссам Бен Йеддер («Монако»), Кингсли Коман («Бавария», Германия), Усман Дембеле, Антуан Гризманн (оба — «Барселона», Испания), Оливье Жиру («Челси», Англия), Тома Лемар («Атлетико», Испания), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед», Англия), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

24 марта сборная Франции в стартовом матче отбора ЧМ-2022 в Сен-Дени примет сборную Украины. 28 марта французы сыграют с Казахстаном на выезде, 31 марта — с Боснией и Герцеговиной на выезде.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 18.03.2021 17:16
    0
    За що так (вже який раз) Дешам ігнорує Ляпорта?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 18.03.2021 16:58
    -2
    Вісім нападаючих проти скількох(0,0) наших?
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 18.03.2021 17:16
    0
    За що так (вже який раз) Дешам ігнорує Ляпорта?
    Ссылка
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