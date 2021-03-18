Подешевел в полтора раза. Ярмоленко продолжает падать в цене

В четверг, 18 марта, авторитетный портал Transfermarkt обновил ориентировочные цены на футболистов из клубов английской Премьер-лиги.

31-летнему украинскому вингеру Андрею Ярмоленко похвастаться нечем. С 13 октября минувшего года он подешевел ровно в полтора раза — с €7,5 до €5 миллионов. В последний раз вингер оценивался настолько низко в январе 2011 года, когда в возрасте 21 года защищал цвета киевского «Динамо».

В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 21 матч во всех турнирах (при этом сыграв всего 345 минут в АПЛ), где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Ярмоленко стал игроком «Вест Хэма» летом 2018 года, перейдя из дортмундской «Боруссии», и тогда оценивался в €20 миллионов. Эту стоимость Андрей сохранил до июня 2019 года, с тех пор цена на игрока неуклонно падала.

9 февраля текущего года Ярмоленко получил травму в матче с «Манчестер Юнайтед» и лишь недавно приступил к тренировкам.

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