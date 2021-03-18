Сколько стоит Зинченко? Transfermarkt обновил цены на футболистов АПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt в четверг, 18 марта, обновил ориентировочные цены на футболистов из клубов английской Премьер-лиги.
24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко сейчас оценивается в €20 миллионов. Стоимость Зинченко не изменилась с предпоследнего обновления, которое датировано 13 октября минувшего года.
Конкурент Зинченко на позиции левого защитника, 26-летний французский футболист «горожан» Бенжамен Менди, подешевел с €28 до €22 миллионов.
Еще один конкурент Александра в составе «Манчестер Сити», 26-летний португальский игрок Жоау Канселу, подорожал с €36 до €50 миллионов.
В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 21 матч во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.
Источник — Transfermarkt
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