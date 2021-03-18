Сколько стоит Зинченко? Transfermarkt обновил цены на футболистов АПЛ

Украинский игрок «Манчестер Сити» сохранил свою стоимость

  • 18.03.2021 17:47
  • 2658 просмотров
  • 1 комментарий
Сколько стоит Зинченко? Transfermarkt обновил цены на футболистов АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный портал Transfermarkt в четверг, 18 марта, обновил ориентировочные цены на футболистов из клубов английской Премьер-лиги.

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко сейчас оценивается в €20 миллионов. Стоимость Зинченко не изменилась с предпоследнего обновления, которое датировано 13 октября минувшего года.

Конкурент Зинченко на позиции левого защитника, 26-летний французский футболист «горожан» Бенжамен Менди, подешевел с €28 до €22 миллионов.

Еще один конкурент Александра в составе «Манчестер Сити», 26-летний португальский игрок Жоау Канселу, подорожал с €36 до €50 миллионов.

В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 21 матч во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.

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Источник — Transfermarkt

(9 голосов)

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Комментарии
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 18.03.2021 18:22
    0
    Все дело в гражданстве
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 18.03.2021 18:22
    0
    Все дело в гражданстве
    Ссылка
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