Сколько стоит Зинченко? Transfermarkt обновил цены на футболистов АПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt в четверг, 18 марта, обновил ориентировочные цены на футболистов из клубов английской Премьер-лиги.

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко сейчас оценивается в €20 миллионов. Стоимость Зинченко не изменилась с предпоследнего обновления, которое датировано 13 октября минувшего года.

Конкурент Зинченко на позиции левого защитника, 26-летний французский футболист «горожан» Бенжамен Менди, подешевел с €28 до €22 миллионов.

Еще один конкурент Александра в составе «Манчестер Сити», 26-летний португальский игрок Жоау Канселу, подорожал с €36 до €50 миллионов.

В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 21 матч во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.