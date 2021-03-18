ФРАНКОВ: «Объявление карантина с сегодня на завтра — бездарность и хамство»

Специалист поделился мнением о срочном запрете проводить матчи с болельщиками в Киеве

  • 18.03.2021 17:35
  • 3002 просмотра
  • 4 комментария
ФРАНКОВ: «Объявление карантина с сегодня на завтра — бездарность и хамство»
© ФК Шахтер Донецк

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о резком ужесточении карантинных правил в Киеве в связи с увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

В частности, запрещено присутствие зрителей на всех спортивных мероприятиях. Под запрет попал и ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Рома», который планировали посетить около 14 тысяч человек.

«Мое мнение

1.  Объявление карантина с сегодня на завтра или, пуще того, с немедленным вступлением в силу — бездарность, хамство и наплевательское отношение к людям. Независимо от того, за кого они болеют. Просто люди в нашей системе ценностей никто

А уж если навесить на них идеологию!..

2. Если бы матч «Шахтер» — «Рома» (не удивлюсь, если о нем тупо забыли, а люди из ФФУ только своей херней страдать умеют) прошел со зрителями, ничего бы не случилось. В противовес этому готов услышать мнение профессионала-медика, желательно эпидемиолога, но не очередного трибуналом болтуна.

3. «Динамо» Киев тоже могло попасть под такое безобразие, не нужно приписывать решению политику — сомневаюсь, что она там есть.

4.Разговоры на темы «убирайтесь в свой Мариуполь!» и «вам тут не рады», во-первых, звучат диванно, то есть пассивно, беспомощно, а оттого особенно злобно и непрактично. Во-вторых, все в здравом уме прекрасно понимают, что никто и никуда не уедет, тем более в данном случае разговор о хамстве общего порядка, отнюдь не об избирательной борьбе

5. Реально пострадали сотни людей, как минимум — те, кто взял билеты на поезд, а то и успел сесть в него. Какого хрена? Кого и от чего этим спасли? Почему нельзя было решить это в понедельник-вторник?!

...А в ответ — тишина», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(10 голосов)

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Комментарии
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 18.03.2021 18:04
    +1
    Все логично!
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    Bismuth
    online
      Bismuth, 18.03.2021 17:47
    -9
    Франков за вакцинацию Ковишилдом!
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 18.03.2021 17:45
    +2
    Тот редкий случай когда Франков сказал что-то адекватное и правильное. Но все те, у кого есть здравый смысл, незаполитизированый или незаангажированый взгляд на вещи итак это все понимают, без разъяснений.
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    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 18.03.2021 17:43
    0
    На кол Кличка
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 18.03.2021 17:45
    +2
    Тот редкий случай когда Франков сказал что-то адекватное и правильное. Но все те, у кого есть здравый смысл, незаполитизированый или незаангажированый взгляд на вещи итак это все понимают, без разъяснений.
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    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 18.03.2021 18:04
    +1
    Все логично!
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    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 18.03.2021 17:43
    0
    На кол Кличка
    Ссылка
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