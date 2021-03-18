ФРАНКОВ: «Объявление карантина с сегодня на завтра — бездарность и хамство»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о резком ужесточении карантинных правил в Киеве в связи с увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

В частности, запрещено присутствие зрителей на всех спортивных мероприятиях. Под запрет попал и ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Рома», который планировали посетить около 14 тысяч человек.

«Мое мнение

1. Объявление карантина с сегодня на завтра или, пуще того, с немедленным вступлением в силу — бездарность, хамство и наплевательское отношение к людям. Независимо от того, за кого они болеют. Просто люди в нашей системе ценностей никто

А уж если навесить на них идеологию!..

2. Если бы матч «Шахтер» — «Рома» (не удивлюсь, если о нем тупо забыли, а люди из ФФУ только своей херней страдать умеют) прошел со зрителями, ничего бы не случилось. В противовес этому готов услышать мнение профессионала-медика, желательно эпидемиолога, но не очередного трибуналом болтуна.

3. «Динамо» Киев тоже могло попасть под такое безобразие, не нужно приписывать решению политику — сомневаюсь, что она там есть.

4.Разговоры на темы «убирайтесь в свой Мариуполь!» и «вам тут не рады», во-первых, звучат диванно, то есть пассивно, беспомощно, а оттого особенно злобно и непрактично. Во-вторых, все в здравом уме прекрасно понимают, что никто и никуда не уедет, тем более в данном случае разговор о хамстве общего порядка, отнюдь не об избирательной борьбе

5. Реально пострадали сотни людей, как минимум — те, кто взял билеты на поезд, а то и успел сесть в него. Какого хрена? Кого и от чего этим спасли? Почему нельзя было решить это в понедельник-вторник?!

...А в ответ — тишина», — написал Франков.