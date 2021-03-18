Барселона предложит Месси пожизненный контракт

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта сейчас ищет способы убедить Лионеля Месси остаться в клубе. Его контракт с каталонцами истекает в конце нынешнего сезона.
Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт. После завершения карьеры аргентинец получит должность в структуре клуба.
При этом Лапорта надеется, что Месси согласится на снижение зарплаты, и что его примеру последуют другие игроки «Барселоны». Это поможет клубу решить нынешние финансовые проблемы.
Ранее Лапорта выразил доверие главному тренеру «Барселоны» Рональду Куману.
Источник — El Confidencial
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