Барселона предложит Месси пожизненный контракт

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта сейчас ищет способы убедить Лионеля Месси остаться в клубе. Его контракт с каталонцами истекает в конце нынешнего сезона.

Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт. После завершения карьеры аргентинец получит должность в структуре клуба.

При этом Лапорта надеется, что Месси согласится на снижение зарплаты, и что его примеру последуют другие игроки «Барселоны». Это поможет клубу решить нынешние финансовые проблемы.

Ранее Лапорта выразил доверие главному тренеру «Барселоны» Рональду Куману.