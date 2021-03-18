Врач Азара: «Есть вероятность, что он больше не будет играть в футбол»

У бельгийского вингера «Реала» дела плохи

  • 18.03.2021 16:19
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Врач Азара: «Есть вероятность, что он больше не будет играть в футбол»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

После очередной травмы Эдена Азара его врач, доктор Гонсалес, заявил, что бельгийцу может понадобиться еще одна операция на лодыжке:

«Третья операция на лодыжке Эдена Азара будет очень рискованной. Существует вероятность, что он больше не будет играть в футбол. Впрочем, без нее он сможет вновь приступить к тренировочным занятиям, но никогда вновь не сможет играть в официальных играх.

Судя по моему опыту, то я не вижу перспектив для его возвращения на поле в этом сезоне. Пока он не будет готов на 100%, об игре не может быть и речи. Если игрок возвращается в игру после длительной травмы, не пройдя длительный курс реабилитации, то вероятность рецидива возрастает многократно».

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