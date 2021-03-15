Снова травма. Азар не сыграет с Аталантой

У вингера «Реала» очередные проблемы со здоровьем

  • 15.03.2021 16:24
  • 401 просмотр
  • 1 комментарий
Снова травма. Азар не сыграет с Аталантой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Полузащитник «Реала» Эден Азар получил очередную травму. Он пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

У Азара травма поясничной мышцы. Сроки восстановления не сообщаются. Однако Азар точно пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (16 марта).

Из-за травм Азар в нынешнем сезоне провел всего 14 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых отличился 3 голами. Ранее сообщалось о том, что 29-летний бельгиец может вернуться в «Челси».

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Источник — ФК Реал Мадрид

(2 голоса)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 15.03.2021 17:34
    0
    Не везет парню, в Челси так блистал... А в Реале, как кто-то сглазил!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 15.03.2021 17:34
    0
    Не везет парню, в Челси так блистал... А в Реале, как кто-то сглазил!
    Ссылка
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