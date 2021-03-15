Снова травма. Азар не сыграет с Аталантой

Полузащитник «Реала» Эден Азар получил очередную травму. Он пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

У Азара травма поясничной мышцы. Сроки восстановления не сообщаются. Однако Азар точно пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (16 марта).

Из-за травм Азар в нынешнем сезоне провел всего 14 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых отличился 3 голами. Ранее сообщалось о том, что 29-летний бельгиец может вернуться в «Челси».