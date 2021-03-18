Челси поборется с Барселоной за Агуэро

«Челси» проявляет интерес к форварду «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. 32-летний аргентинец станет свободным агентом в конце нынешнего сезона.

Ранее сообщалось о том, что предварительный контракт с Агуэро согласовала «Барселона». Однако «Челси» хочет побороться за форварда с каталонцами.

Сам Агуэро склоняется к тому, чтобы остаться в Англии, поэтому готов рассмотреть предложение «Челси».

Из-за травм Агуэро в нынешнем сезоне провел всего 14 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах и забил в них 3 гола.