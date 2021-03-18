«Нам придется набраться терпения». Динамо обратилось к болельщикам

«Динамо» официально прокомментировало новый запрет на проведение матчей со зрителями в Киеве из-за роста количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Строгий карантин в Киеве планируется с 20 марта по 9 апреля.

«Дорогие друзья!

Все мы вместе с вами радовались возобновлению футбольных соревнований и возвращению зрителей на трибуны украинских стадионов. Мы очень благодарны всем поклонникам клуба, которые пришли поддержать «Динамо» на матчи весенней части чемпионата, Кубка Украины и Лиги Европы, которых не остановили ни снег, ни мороз, ни ветер.

К сожалению, из-за угрозы пандемии коронавируса, начиная с 20 марта футбольные матчи в Киеве снова будут проходить без зрителей. Нам всем придется набраться терпения, чтобы пережить это время с наименьшими потерями для здоровья наших соотечественников.

Мы ценим каждого болельщика, который поддерживает клуб, покупая билеты на матчи и сезонные абонементы. Все, кто приобрел билеты на матч «Динамо» - «Рух», который пройдет 21 марта без зрителей, смогут или получить назад деньги, заплаченные за билеты, или использовать эти билеты для посещения следующего матча после того, как зрителям снова разрешат вернуться на трибуны.

Что касается абонементов на сезоны 2019/2020 и 2020/2021, то они будут действительными и на следующий сезон.

О подробностях будет сообщено, как только станет известна дата возвращения зрителей на стадионы», — говорится в официальном заявлении «Динамо».