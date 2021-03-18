Анатолий ТРУБИН: «Абсолютно все в Шахтере верят в камбэк»

Вратарь «Шахтера» - об ответном матче против «Ромы»

  • 18.03.2021 15:39
  • 58 просмотров
  • 0 комментариев
Анатолий ТРУБИН: «Абсолютно все в Шахтере верят в камбэк»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин в интервью итальянским СМИ заявил, что команда верит в камбэк в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» (первый матч – 0:3):

«Я вас уверяю, что абсолютно все в «Шахтере» верят в камбэк: от игроков до тренеров, от медперсонала до руководства, от президента до управляющего складом. Мы все убеждены в том, что можем это сделать, и будем бороться до последней секунды. Команда выложится на 200%, чтобы доказать, что результат первого матча был случайностью и ошибкой.

Мы хотим перевернуть ход противостояния и выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Мы осознаем нашу силу и верим в себя. Играя как единое целое, мы можем осуществить этот камбэк и продолжить наш путь в еврокубках в нынешнем сезоне».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tuttomercatoweb.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности