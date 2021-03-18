Анатолий ТРУБИН: «Абсолютно все в Шахтере верят в камбэк»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин в интервью итальянским СМИ заявил, что команда верит в камбэк в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» (первый матч – 0:3):

«Я вас уверяю, что абсолютно все в «Шахтере» верят в камбэк: от игроков до тренеров, от медперсонала до руководства, от президента до управляющего складом. Мы все убеждены в том, что можем это сделать, и будем бороться до последней секунды. Команда выложится на 200%, чтобы доказать, что результат первого матча был случайностью и ошибкой.

Мы хотим перевернуть ход противостояния и выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Мы осознаем нашу силу и верим в себя. Играя как единое целое, мы можем осуществить этот камбэк и продолжить наш путь в еврокубках в нынешнем сезоне».