«Наступит второй «Буковель». Палкин раскритиковал решение власти Киева

Генеральный директор «Шахтера» задал много вопросов руководству города

  • 18.03.2021 13:30
  • 3257 просмотров
  • 19 комментариев
«Наступит второй «Буковель». Палкин раскритиковал решение власти Киева
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Рома» состоится 18 марта в Киеве. Техногенно-экологическая комиссия приняла решение запретить проведение игры со зрителями на трибунах.

В связи с этим генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин обратился к руководству города.

«Данное решени вызвало волну негодования болельщиков ФК «Шахтер». В связи с этим, хотел бы задать несколько вопросов руководству города:

- Почему решение о проведении матча без зрителей принято фактически за сутки до начала поединка, когда уже тысячи болельщиков находились в поездах и автобусах и двигались в направлении Киева?

- Что мешало обнародовать его за 2-3 дня до матча, или на прошлой неделе? Ведь проводя аналогии, ситуация напоминает посещение ресторана, когда вы пришли, сделали заказ, а через 15 минут вам говорят покинуть помещение, потому что ресторан закрыт из-за решения техногенной комиссии Киева;

- Почему делая свои заявления официальные лица руководствовались цифрой в 35 тысяч, хотя реальная цифра, количества болельщиков, которые присутствовали бы на матче, не превышает 14 тысяч?

- Почему под запрет попадают только футбольные матчи, в то время как крытые спортивные комплексы, кафе, рестораны и ТРЦ продолжают работать в штатном режиме? Риск заразиться на открытой территории стадиона значительно ниже, чем в вышеперечисленных заведениях.

- В чем логика запрещать проведение футбольного матча на открытом стадионе с максимальными мерами безопасности, учитывая, что тысячи болельщиков без масок переберутся смотреть игру в кафе и бары? И когда сегодня вечером рестораны переполнятся болельщиками, которые съехались из разных городов страны, то действительно наступит второй «Буковель». Такой сценарий техногенная комиссия не рассматривала?

ФК «Шахтер» и болельщики клуба по всей Украине внимательно ждут ответов ответственных лиц, которые допустили подобное решение. Однако есть твердая уверенность, что вопросы так и останутся без ответов.

Со своей стороны хочу отметить, что болельщики клуба получат полный возврат затраченных на покупку билетов средств.

Продукты питания, которые были закуплены под организацию проведения матча будут переданы в детские дома и больницы

Берегите себя и своих близких, будьте здоровы!», написал Палкин в Facebook.

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Источник — Facebook

(17 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 18.03.2021 14:14
    -2
    Роман Шустик, 18.03.2021 14:03
    Нехай кроти їдуть в свій Донецьк якщо не подобається в Києві, їм тут не раді.Бомжі срані-хотіли "русский мир" - там з бур'янами нехай і грають!
    Не треба всіх скидувати "под одну гребёнку". Бразильці донецькі точно що не хотіли "русскій мір".
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 18.03.2021 14:14
    +1
    А что апперкотами для Кличка не грозился???
    12 декабря 2017, 00:18
    "Боксер" Палкин грозился избить судью
    "Более того, я, честно говоря, где-то удивлен сдержанностью Фонсеки, потому что я бы на его месте от парочки апперкотов в сторону Бойко не отказался и не сдержался бы".
    "Перед тем, как такие вот псевдо-судьи выходят на поле судить, их надо проверять у психолога на полную адекватность и восприятие реальности. Потому что мне кажется, там какая-то проблема с головой и психологией вообще "
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.03.2021 14:12
    +1
    То что проводят матч без зрителей-это правильно,то что сообщили всего лишь за день,это плохо,но что можно требовать от бывшего боксёра,а теперь мэра,как может так и работает,а Шахтёр пусть катится в Мариуполь и проводит матчи со зрителями
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 18.03.2021 14:12
    -2
    adidas777, 18.03.2021 13:42
    Да потому что на ржавых хитрых говномутов, всегда найдётся достойная ответка в Киеве.
    Или вы думаете безнаказанно мутить в Киеве свои дела!?
    Покупать матчи, судей. При этом вести жесточайшую информационную войну против любых ваших конкурентов и особенно ДК! Творить что вам вздумается, и не будет никакой реакции?
    Не бывать такому! Играйте в Мариуполе, там ситуация для вас всегда будет благоприятная!
    Как же тебя бомбит
    А Палкин всё по делу сказал касаемо этой ситуации, и нефиг туда лепить то, что никакого отношения не имеет к дебильному решению Кличка.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 18.03.2021 14:11
    0
    "Продукты питания, которые были закуплены под организацию проведения матча будут переданы в детские дома и больницы"
    Пиво и семечки?
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 18.03.2021 14:06
    -4
    Муґунот Уух, 18.03.2021 13:58
    а при чем здесь игра？местные власти приняли решение, когда сочли его назревшим и нужным.
    и они вовсе не обязаны учитывать график Шахтера, передвижение по стране кротофанов и мнение господина Палкина
    Интересно, что вовремя нужное решение приняли. Эпидемилогическая ситуация в киеве давно критическая, министр здравоохранения давно ещё до буковели требовал все массовые мероприятия запретить и никто в киеве не чесался. Даже на игру динамы разрешили зрителям прийти.
    А тут вдруг назрело и они прозрели.
    Совпадение? Не думаю.
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 18.03.2021 14:04
    +2
    Якби таке рішення прийняли в любій європейській країні і так само за день до матчу там би ніхто б нічого не сказав, бо там на першому місці життя і здоров'я людей а не долари в очах! А тим більше після 0:3 на виїзді...
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 18.03.2021 14:03
    0
    Нехай кроти їдуть в свій Донецьк якщо не подобається в Києві, їм тут не раді.Бомжі срані-хотіли "русский мир" - там з бур'янами нехай і грають!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 18.03.2021 14:00
    -3
    Согласен с тем, что отменили в последний день и это фиаско. Хотя смело можно было и за неделю отменить и без кипиша. Но, рад что: " Їжа, придбана під організацію матчу, буде передана дитячим будинкам та лікарням " - тут молодцы!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.03.2021 13:58
    +2
    Kevko, 18.03.2021 13:44
    Решение за сутки до игры, конечно, не совсем корректное
    а при чем здесь игра？местные власти приняли решение, когда сочли его назревшим и нужным.
    и они вовсе не обязаны учитывать график Шахтера, передвижение по стране кротофанов и мнение господина Палкина
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 18.03.2021 13:57
    -5
    adidas777, 18.03.2021 13:42
    Да потому что на ржавых хитрых говномутов, всегда найдётся достойная ответка в Киеве.
    Или вы думаете безнаказанно мутить в Киеве свои дела!?
    Покупать матчи, судей. При этом вести жесточайшую информационную войну против любых ваших конкурентов и особенно ДК! Творить что вам вздумается, и не будет никакой реакции?
    Не бывать такому! Играйте в Мариуполе, там ситуация для вас всегда будет благоприятная!
    Динама забздит в мариуполь ехать играть.
    Там опасно.
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 18.03.2021 13:56
    +1
    ZAKARPATFAN, 18.03.2021 13:33
    Ну, Палкін правий тут
    Я киевлянин, полностью поддерживаю Кличко
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 18.03.2021 13:55
    -3
    Он прав. Также думает и один известный динамофил - в кафе и ресторанах легче заразиться, чем на открытом воздухе.
    Кстати. Буковель вам в помощь. Там все отдыхали. И презик тоже. Никакой вспышки не было. Никаких мер предосторожности, кучи людей, без масок.
    Вспышка, как они говорят, началась где-то через месяц. Приусловии само изоляции (наверное инкубационный период) в 14 дней.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 18.03.2021 13:44
    +2
    Решение за сутки до игры, конечно, не совсем корректное
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 18.03.2021 13:42
    +8
    Да потому что на ржавых хитрых говномутов, всегда найдётся достойная ответка в Киеве.
    Или вы думаете безнаказанно мутить в Киеве свои дела!?
    Покупать матчи, судей. При этом вести жесточайшую информационную войну против любых ваших конкурентов и особенно ДК! Творить что вам вздумается, и не будет никакой реакции?
    Не бывать такому! Играйте в Мариуполе, там ситуация для вас всегда будет благоприятная!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 18.03.2021 13:42
    -5
    З приводу локдауну що хотілося б сказати, не підготувати медичну реформу маючи рік запасу, а зараз при 2000 тис. хворих чи 3000 тис. на день, що складає 0,01% від усього населення Києва здіймати паніку і гвалт. Ну такими локдаунічними методами питання ще від чого швидше помруть кияни від вірусу чи від голоду і безробіття або взагалі в каталажку запроторять бо що лишиться людині коли вона не те що за комуналку сплатити не зможе, а на хліб не вистатчатиме.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 18.03.2021 13:39
    +4
    ріст кількості захворювань та смертність. Вистачить аргументів?
    Ссылка
    predominator
    online
      predominator, 18.03.2021 13:34
    -16
    Киевские власти просто м*дачьё!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 18.03.2021 13:33
    -10
    Ну, Палкін правий тут
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 18.03.2021 13:42
    +8
    Да потому что на ржавых хитрых говномутов, всегда найдётся достойная ответка в Киеве.
    Или вы думаете безнаказанно мутить в Киеве свои дела!?
    Покупать матчи, судей. При этом вести жесточайшую информационную войну против любых ваших конкурентов и особенно ДК! Творить что вам вздумается, и не будет никакой реакции?
    Не бывать такому! Играйте в Мариуполе, там ситуация для вас всегда будет благоприятная!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 18.03.2021 13:39
    +4
    ріст кількості захворювань та смертність. Вистачить аргументів?
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 18.03.2021 14:04
    +2
    Якби таке рішення прийняли в любій європейській країні і так само за день до матчу там би ніхто б нічого не сказав, бо там на першому місці життя і здоров'я людей а не долари в очах! А тим більше після 0:3 на виїзді...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.03.2021 13:58
    +2
    Kevko, 18.03.2021 13:44
    Решение за сутки до игры, конечно, не совсем корректное
    а при чем здесь игра？местные власти приняли решение, когда сочли его назревшим и нужным.
    и они вовсе не обязаны учитывать график Шахтера, передвижение по стране кротофанов и мнение господина Палкина
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 18.03.2021 13:44
    +2
    Решение за сутки до игры, конечно, не совсем корректное
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 18.03.2021 14:14
    +1
    А что апперкотами для Кличка не грозился???
    12 декабря 2017, 00:18
    "Боксер" Палкин грозился избить судью
    "Более того, я, честно говоря, где-то удивлен сдержанностью Фонсеки, потому что я бы на его месте от парочки апперкотов в сторону Бойко не отказался и не сдержался бы".
    "Перед тем, как такие вот псевдо-судьи выходят на поле судить, их надо проверять у психолога на полную адекватность и восприятие реальности. Потому что мне кажется, там какая-то проблема с головой и психологией вообще "
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.03.2021 14:12
    +1
    То что проводят матч без зрителей-это правильно,то что сообщили всего лишь за день,это плохо,но что можно требовать от бывшего боксёра,а теперь мэра,как может так и работает,а Шахтёр пусть катится в Мариуполь и проводит матчи со зрителями
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 18.03.2021 13:56
    +1
    ZAKARPATFAN, 18.03.2021 13:33
    Ну, Палкін правий тут
    Я киевлянин, полностью поддерживаю Кличко
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 18.03.2021 14:11
    0
    "Продукты питания, которые были закуплены под организацию проведения матча будут переданы в детские дома и больницы"
    Пиво и семечки?
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 18.03.2021 14:03
    0
    Нехай кроти їдуть в свій Донецьк якщо не подобається в Києві, їм тут не раді.Бомжі срані-хотіли "русский мир" - там з бур'янами нехай і грають!
    Ссылка
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