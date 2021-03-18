«Наступит второй «Буковель». Палкин раскритиковал решение власти Киева

Матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Рома» состоится 18 марта в Киеве. Техногенно-экологическая комиссия приняла решение запретить проведение игры со зрителями на трибунах.
В связи с этим генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин обратился к руководству города.
«Данное решени вызвало волну негодования болельщиков ФК «Шахтер». В связи с этим, хотел бы задать несколько вопросов руководству города:
- Почему решение о проведении матча без зрителей принято фактически за сутки до начала поединка, когда уже тысячи болельщиков находились в поездах и автобусах и двигались в направлении Киева?
- Что мешало обнародовать его за 2-3 дня до матча, или на прошлой неделе? Ведь проводя аналогии, ситуация напоминает посещение ресторана, когда вы пришли, сделали заказ, а через 15 минут вам говорят покинуть помещение, потому что ресторан закрыт из-за решения техногенной комиссии Киева;
- Почему делая свои заявления официальные лица руководствовались цифрой в 35 тысяч, хотя реальная цифра, количества болельщиков, которые присутствовали бы на матче, не превышает 14 тысяч?
- Почему под запрет попадают только футбольные матчи, в то время как крытые спортивные комплексы, кафе, рестораны и ТРЦ продолжают работать в штатном режиме? Риск заразиться на открытой территории стадиона значительно ниже, чем в вышеперечисленных заведениях.
- В чем логика запрещать проведение футбольного матча на открытом стадионе с максимальными мерами безопасности, учитывая, что тысячи болельщиков без масок переберутся смотреть игру в кафе и бары? И когда сегодня вечером рестораны переполнятся болельщиками, которые съехались из разных городов страны, то действительно наступит второй «Буковель». Такой сценарий техногенная комиссия не рассматривала?
ФК «Шахтер» и болельщики клуба по всей Украине внимательно ждут ответов ответственных лиц, которые допустили подобное решение. Однако есть твердая уверенность, что вопросы так и останутся без ответов.
Со своей стороны хочу отметить, что болельщики клуба получат полный возврат затраченных на покупку билетов средств.
Продукты питания, которые были закуплены под организацию проведения матча будут переданы в детские дома и больницы
Берегите себя и своих близких, будьте здоровы!», написал Палкин в Facebook.
Источник — Facebook
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12 декабря 2017, 00:18
"Боксер" Палкин грозился избить судью
"Более того, я, честно говоря, где-то удивлен сдержанностью Фонсеки, потому что я бы на его месте от парочки апперкотов в сторону Бойко не отказался и не сдержался бы".
"Перед тем, как такие вот псевдо-судьи выходят на поле судить, их надо проверять у психолога на полную адекватность и восприятие реальности. Потому что мне кажется, там какая-то проблема с головой и психологией вообще "
Или вы думаете безнаказанно мутить в Киеве свои дела!?
Покупать матчи, судей. При этом вести жесточайшую информационную войну против любых ваших конкурентов и особенно ДК! Творить что вам вздумается, и не будет никакой реакции?
Не бывать такому! Играйте в Мариуполе, там ситуация для вас всегда будет благоприятная!
А Палкин всё по делу сказал касаемо этой ситуации, и нефиг туда лепить то, что никакого отношения не имеет к дебильному решению Кличка.
Пиво и семечки?
и они вовсе не обязаны учитывать график Шахтера, передвижение по стране кротофанов и мнение господина Палкина
А тут вдруг назрело и они прозрели.
Совпадение? Не думаю.
и они вовсе не обязаны учитывать график Шахтера, передвижение по стране кротофанов и мнение господина Палкина
Или вы думаете безнаказанно мутить в Киеве свои дела!?
Покупать матчи, судей. При этом вести жесточайшую информационную войну против любых ваших конкурентов и особенно ДК! Творить что вам вздумается, и не будет никакой реакции?
Не бывать такому! Играйте в Мариуполе, там ситуация для вас всегда будет благоприятная!
Там опасно.
Кстати. Буковель вам в помощь. Там все отдыхали. И презик тоже. Никакой вспышки не было. Никаких мер предосторожности, кучи людей, без масок.
Вспышка, как они говорят, началась где-то через месяц. Приусловии само изоляции (наверное инкубационный период) в 14 дней.
Или вы думаете безнаказанно мутить в Киеве свои дела!?
Покупать матчи, судей. При этом вести жесточайшую информационную войну против любых ваших конкурентов и особенно ДК! Творить что вам вздумается, и не будет никакой реакции?
Не бывать такому! Играйте в Мариуполе, там ситуация для вас всегда будет благоприятная!
Или вы думаете безнаказанно мутить в Киеве свои дела!?
Покупать матчи, судей. При этом вести жесточайшую информационную войну против любых ваших конкурентов и особенно ДК! Творить что вам вздумается, и не будет никакой реакции?
Не бывать такому! Играйте в Мариуполе, там ситуация для вас всегда будет благоприятная!
и они вовсе не обязаны учитывать график Шахтера, передвижение по стране кротофанов и мнение господина Палкина
12 декабря 2017, 00:18
"Боксер" Палкин грозился избить судью
"Более того, я, честно говоря, где-то удивлен сдержанностью Фонсеки, потому что я бы на его месте от парочки апперкотов в сторону Бойко не отказался и не сдержался бы".
"Перед тем, как такие вот псевдо-судьи выходят на поле судить, их надо проверять у психолога на полную адекватность и восприятие реальности. Потому что мне кажется, там какая-то проблема с головой и психологией вообще "
Пиво и семечки?
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