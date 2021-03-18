Хавбек Лацио: «Бавария поразила постоянной заряженностью на борьбу»

Полузащитник итальянского «Лацио» Марко Пароло прокомментировал поражение от немецкой «Баварии» (1:2) и вылет из Лиги чемпионов.

«Нам все еще есть куда расти. В этом сезоне нам не удается сохранять стабильность. «Бавария» поразила постоянной заряженностью на борьбу, и это несмотря на весомое преимущество! Нам надо извлечь из этого урок», - сказал Пароло.

Напомним, в прошлом сезоне «Бавария» выиграла Лигу чемпионов.