ВИДЕО. ТУХЕЛЬ: «Хотим зайти, как можно дальше. Ни о каком страхе нет речи»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель доволен победой в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:0). «Челси» вышел в 1/4 финала турнира.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Томаса Тухеля после матча Лиги чемпионов «Челси» - «Атлетико» Мадрид.
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Источник — Sport.ua
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