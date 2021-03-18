Стали известны судейские назначения 19-го тура УПЛ

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 19-го тура чемпионата. Встречу между «Десной» и «Днепром-1» обслужит бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль.
20 марта, суббота
«Мариуполь» – «Минай» – Анатолий Абдула (Харьков)
«Десна» – «Днепр-1» – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR – Сергей Бойко (Киевская область)
«Ворскла» – «Олимпик» – Ярослав Козык (Мукачево)
21 марта, воскресенье
«Ингулец» – «Александрия» – Владимир Новохатный (Киев)
«Львов» – «Шахтер» – Николай Балакин (Киевская область)
«Динамо» – «Рух» – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр VAR – Денис Шурман (Киевская область)
«Колос» – «Заря» – Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Источник — Комитет арбитров УАФ
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