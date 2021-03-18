Стали известны судейские назначения 19-го тура УПЛ

Катерина Монзуль обслужит матч «Десна» – «Днепр-1»

  • 18.03.2021 10:19
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Стали известны судейские назначения 19-го тура УПЛ
© UA-Football. Катерина Монзуль (по центру)

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 19-го тура чемпионата. Встречу между «Десной» и «Днепром-1» обслужит бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль.

20 марта, суббота

«Мариуполь» – «Минай» – Анатолий Абдула (Харьков)

«Десна» – «Днепр-1» – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR – Сергей Бойко (Киевская область)

«Ворскла» – «Олимпик» – Ярослав Козык (Мукачево)

21 марта, воскресенье

«Ингулец» – «Александрия» – Владимир Новохатный (Киев)

«Львов» – «Шахтер» – Николай Балакин (Киевская область)

«Динамо» – «Рух» – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр VAR – Денис Шурман (Киевская область)

«Колос» – «Заря» – Дмитрий Кривушкин (Харьков)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — Комитет арбитров УАФ

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