Александр БАБИЧ: «Ингулец не смог до конца воспользоваться большинством»

Бывший главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал победу «Ингульца» над «Минаем» (1:0) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

«Можно сказать, что игра получилась. Были моменты, желтые карточки, пенальти, удаления. Для себя отметил игру до удаления и после. До удаления было видно, что «Ингулец» работал без мяча намного интенсивнее и правильнее. Но после удаления, не смогли до конца воспользоваться тем, что играли в большинстве. Можно было сыграть спокойнее при позиционных атаках.

После удаления у «Миная» было два хороших момента. Могли бы забивать - это была бы уже потеря очков для «Ингульца», - сказал Бабич.