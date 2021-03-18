Александр БАБИЧ: «Ингулец не смог до конца воспользоваться большинством»

Бывший главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал победу «Ингульца» над «Минаем» (1:0) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.
«Можно сказать, что игра получилась. Были моменты, желтые карточки, пенальти, удаления. Для себя отметил игру до удаления и после. До удаления было видно, что «Ингулец» работал без мяча намного интенсивнее и правильнее. Но после удаления, не смогли до конца воспользоваться тем, что играли в большинстве. Можно было сыграть спокойнее при позиционных атаках.
После удаления у «Миная» было два хороших момента. Могли бы забивать - это была бы уже потеря очков для «Ингульца», - сказал Бабич.
Источник — Футбол 1/2/3
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