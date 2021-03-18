Защитник Лацио: «Бавария, возможно, лучшая команда в мире прямо сейчас»

Защитник итальянского «Лацио» Франческо Ачерби прокомментировал поражение от немецкой «Баварии» (1:2) и вылет из Лиги чемпионов.

«Мы хорошо сыграли сегодня вечером. Мы показали слаженную командную игру и продемонстрировали единство на поле. Нам хотелось доказать, что мы заслужили играть на этой стадии. Я позитивно оцениваю наше выступление в турнире.

Нам нужно улучшать свою игру и оставаться скромными. Мы знали, против кого мы играли. «Бавария», возможно, лучшая команда в мире прямо сейчас», - сказал Ачерби.