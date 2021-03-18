Эрик ШУПО-МОТИНГ: «Хотим защитить титул»

Форвард «Баварии» хочет выиграть Лигу чемпионов во второй раз подряд

  • 18.03.2021 08:28
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Эрик ШУПО-МОТИНГ: «Хотим защитить титул»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Шупо-Мотинг

Нападающий немецкой «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг прокомментировал победу над итальянским «Лацио» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы сказали себе перед матчем, что битва еще не окончена. Несмотря на то, что счет был 4:1 в нашу пользу, мы серьезно отнеслись к матчу и не позволили сопернику создать много шансов. Это важная победа для нас, мы ее заслужили. Конечно, я счастлив, что забил.

Левандовски - великий игрок, я счастлив играть и тренироваться с ним. К тому же, он отличный парень. Поразительно, как много голов он забивает! Мы все надеемся, что он продолжит в том же духе, потому что мы хотим не только пройти как можно дальше, но и защитить титул», - сказал Шупо-Мотинг.

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Источник — УЕФА

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