КОКЕ: «Мы сыграли хуже, чем должны были»

Капитан «Атлетико» – о вылете из Лиги чемпионов

  • 18.03.2021 07:54
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КОКЕ: «Мы сыграли хуже, чем должны были»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Коке

Капитан мадридского «Атлетико» Коке прокомментировал поражение от лондонского «Челси» (0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет из турнира.

«Это был трудный день. Мы любим этот турнир и хотели пройти дальше, но мы сыграли хуже, чем должны были. Положение обязывало нас идти вперед, и мы оставляли дыры, которыми они здорово воспользовались.

Мы недостаточно хорошо сыграли в этом противостоянии. Они здорово давили, а мы играли слишком медленно и часто не успевали за соперником. Льоренте выдал несколько хороших подач, но никто не сумел их замкнуть. Команда не сумела сделать то, что мы хотели, особенно в первом тайме», - сказал Коке.

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Источник — УЕФА

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