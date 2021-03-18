КОКЕ: «Мы сыграли хуже, чем должны были»

Капитан мадридского «Атлетико» Коке прокомментировал поражение от лондонского «Челси» (0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет из турнира.

«Это был трудный день. Мы любим этот турнир и хотели пройти дальше, но мы сыграли хуже, чем должны были. Положение обязывало нас идти вперед, и мы оставляли дыры, которыми они здорово воспользовались.

Мы недостаточно хорошо сыграли в этом противостоянии. Они здорово давили, а мы играли слишком медленно и часто не успевали за соперником. Льоренте выдал несколько хороших подач, но никто не сумел их замкнуть. Команда не сумела сделать то, что мы хотели, особенно в первом тайме», - сказал Коке.