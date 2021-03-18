ДОДО: «Ничего не потеряно, все зависит от нас»

Защитник «Шахтера» – о предстоящем ответном матче с «Ромой»

  • 18.03.2021 07:35
  • 363 просмотра
  • 1 комментарий
ДОДО: «Ничего не потеряно, все зависит от нас»
© ФК Шахтер Донецк. Додо

Бразильский защитник донецкого «Шахтера» Додо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против итальянской «Ромы».

«Сейчас мы знаем «Рому» намного лучше, поэтому попытаемся воспользоваться этим с первых минут игры и попробуем забить быстрый мяч. Знаем, что нам будет сложно пройти дальше, но нет ничего невозможного. Сразу вспоминается камбек «Барселоны» в матче против ПСЖ в 2017 году. Они проиграли 4:0, а потом забили 6 голов и прошли дальше. Это доказывает, что все возможно. Нужно просто дождаться правильного момента.

Нам очень нужна большая поддержка, ведь домашняя игра должна стать плюсом для нас. Стадион наполнится, насколько это будет возможно, а мы должны отблагодарить зрителей положительным результатом. Каштру вчера сказал, что мы должны победить в обеих таймах. Завтра для нас будет фактически два матча. Ничего не потеряно, все зависит от нас», - сказал Додо.

Матч «Шахтер» – «Рома» состоится в четверг, 18 марта, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 19:55. Первая встреча завершилась победой итальянской команды со счетом 3:0.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Владимиров
    online
      Владимир Владимиров, 18.03.2021 07:47
    -1
    Если б счет был 0-1 или 0-2 то может а так уже и в таком состоянии команда ни чего не сделает. На ровном месте пропустили 3 гола от убитой команды которая аутсайдерам проигрывает в своем чемпионате. Пазор поцам последним!
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