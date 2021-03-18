Йозуа КИММИХ: «Хотелось бы реже пропускать»

Футболист «Баварии» поделился впечатлениями о победе над «Лацио» в Лиге чемпионов (2:1)

  • 18.03.2021 05:14
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Йозуа КИММИХ: «Хотелось бы реже пропускать»
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний немецкий защитник «Баварии» Йозуа Киммих подвел итоги победы над римским «Лацио» (2:1) в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сегодня было важно победить, даже несмотря на солидный перевес по итогам первого матча. Мы хотели доказать, что нам хочется побеждать в каждой игре. Это в наших генах. С таким настроем мы подходим к каждому матчу.

Было бы неплохо пореже пропускать. В этом сезоне нам удается это нечасто. Даже сегодня, в матче с соперником, которому, по сути, нечего было доказывать, мы не могли сохранить свои ворота на замке», — считает Киммих.

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Источник — УЕФА

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