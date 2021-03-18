Хаким ЗИЕШ: «Атлетико мало что создал впереди»

Футболист «Челси» подвел итоги победы над мадридским клубом в Лиге чемпионов (2:0)

  • 18.03.2021 04:23
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Хаким ЗИЕШ: «Атлетико мало что создал впереди»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок лондонского Челси Хаким Зиеш прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в четвертьфинал турнира.

«После стартовых 10 минут мы взяли игру под контроль и показали свой футбол. Команда хорошо справилась. Соперник мало что создал впереди. Можем быть довольны своей игрой.

В этом матче были сложные отрезки, но в целом мы контролировали ход встречи. Мне удалось забить важный мяч. Я долго этого ждал», — отметил Зиеш.

Зиеш открыл счет на 34-й минуте встречи.

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Источник — УЕФА

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