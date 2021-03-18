ФОТО. Левандовски не остановить. Фотогалерея матча Бавария — Лацио

Смотрите снимки ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 18.03.2021 04:10
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ФОТО. Левандовски не остановить. Фотогалерея матча Бавария — Лацио
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» дома обыграла римский «Лацио» со счетом 2:1 и вышла в 1/4 финала турнира. Первый поединок завершился победой немецкой команды со счетом 4:0.

Предлагаем вашему вниманию фотогалерею поединка «Бавария» — «Лацио».

Фото Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник — Sport.ua

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