ФОТО. Левандовски не остановить. Фотогалерея матча Бавария — Лацио

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» дома обыграла римский «Лацио» со счетом 2:1 и вышла в 1/4 финала турнира. Первый поединок завершился победой немецкой команды со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию фотогалерею поединка «Бавария» — «Лацио».
Фото Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник — Sport.ua
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