ФОТО. Еще одна победа Тухеля. Фотогалерея матча Челси — Атлетико

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» под руководством немецкого тренера Томаса Тухеля дома обыграл мадридский «Атлетико» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал турнира. Первый поединок между этими командами завершился победой «Челси» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию фотогалерею поединка «Челси» — «Атлетико».
Фото Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник — Sport.ua
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