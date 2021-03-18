Симоне ИНДЗАГИ: «С Баварией невозможно играть на равных»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от мюнхенской «Баварии» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый поединок римляне проиграли со счетом 0:4.

«Из-за счета в первой игре нам пришлось рисковать сегодня. Игроки старились не опускать руки. Нам нужно было показать хорошую игру. Мы покидаем турнир на позитивной ноте.

С некоторыми командами просто невозможно играть на равных. «Бавария» — одна из таких команд. Я горжусь нашей кампанией. Мы ни разу не проиграли на групповом этапе», — сказал Индзаги.