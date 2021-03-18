Симоне ИНДЗАГИ: «С Баварией невозможно играть на равных»

«Лацио» пришлось рисковать, утверждает главный тренер римского клуба

  • 18.03.2021 02:46
  • 110 просмотров
  • 0 комментариев
Симоне ИНДЗАГИ: «С Баварией невозможно играть на равных»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от мюнхенской «Баварии» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый поединок римляне проиграли со счетом 0:4.

«Из-за счета в первой игре нам пришлось рисковать сегодня. Игроки старились не опускать руки. Нам нужно было показать хорошую игру.  Мы покидаем турнир на позитивной ноте.

С некоторыми командами просто невозможно играть на равных. «Бавария» — одна из таких команд. Я горжусь нашей кампанией. Мы ни разу не проиграли на групповом этапе», — сказал Индзаги.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности