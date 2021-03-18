Артем ФРАНКОВ: «Челси в одну калитку вдул Атлетико! Тухель удачно зашел!»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о победе лондонского «Челси» над мадридским «Атлетико» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый поединок «синие» выиграли со счетом 1:0.

«Еще два месяца назад я поверил бы в это только в рамках фантастического романа. А сегодня «Челси» в одну калитку вдул «Атлетико»! О, Тухель! Это ты очень удачно зашел!», — написал Франков.

47-летний немецкий специалист Томас Тухель возглавил «Челси» 26 января текущего года, сменив на посту наставника английской команды Фрэнка Лэмпарда.