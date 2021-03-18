Томас ТУХЕЛЬ: «Никто не захочет играть против Челси в четвертьфинале»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель доволен победой в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:0). «Челси» вышел в 1/4 финала турнира.

«С первой же минуты в этом клубе я почувствовал себя членом большой семьи. Мне оказывали невероятную поддержку. Все было сделано, чтобы я здесь почувствовал себя своим. Вклад игроков невозможно переоценить. Они очень стараются. Мы двигаемся от матча к матчу и делаем все, чтобы их подбодрить.

Знаем, что всегда можем положиться на силовую игру, если что-то не заладится в атаке. Мы не боимся применять силовую борьбу, если не удается находить решения в нападении. Мы получили удовольствие от борьбы. Ребята были нацелены на результат. Мы жаждали этой победы.

Такие результаты заряжают уверенностью. Начинаешь думать, что можешь достичь чего-то особенного. Уверен, что никто не захочет играть против нас в четвертьфинале. Будет непросто, но нам нечего бояться — мы хорошо подготовимся к новому противостоянию», — заявил Тухель.

В первом матче «Челси» одолел «Атлетико» со счетом 1:0.