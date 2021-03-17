ВИДЕО. Мюнхен в 1/4 финала. Бавария и Лацио обменялись голами во 2-м тайме

17 марта прошел ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Лацио» (первая игра – 4:1).
Команда из Мюнхена выходит в 1/4 финала. Команды обменялись голами во 2-м тайме (2:1).
2:0. Эрик Шупо-Мотинг, 73 мин.
2:1. Марко Пароло, 82 мин.
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Источник — Sport.ua
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