ВИДЕО. Бавария открыла счет. Левандовски реализовал пенальти в ворота Лацио

17 марта проходит ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Лацио» (первая игра – 4:1).
На 33-й минуте «Бавария» открыла счет. Роберт Левандовски реализовал пенальти.
ГОЛ! 1:0. Роберт Левандовски, 33 мин (пен).
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Источник — Sport.ua
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