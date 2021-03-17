Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это будет игра престижа. Результат 0:2 нелегко отыграть»

Наставник «Динамо» провел пресс-конференцию перед игрой с «Вильярреалом»

  • 17.03.2021 21:15
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  • 4 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это будет игра престижа. Результат 0:2 нелегко отыграть»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу провел предматчевую пресс-конференцию накануне ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы против испанского «Вильярреала».

– Чего вы ожидаете от ответного матча с «Вильярреалом»? Что должно случиться, чтобы «Динамо» прошло дальше?

– Думаю, это будет матч между двумя достойными командами. «Вильярреал» лучше отыграл первый матч. Мы проиграли из-за углового, из-за нехватки внимания и опыта игры на таком уровне. В «Вильярреале» выступают игроки с огромным опытом, который нельзя сравнивать с игроками «Динамо» на данном этапе. У нас молодые футболисты, но они очень амбициозные, играют с большим энтузиазмом. Так что мы сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий раунд.

– Какой у вас план на игру, ведь «Динамо» необходимо забивать?

– Перед нами – сильная команда с огромным опытом. Не будем говорить о плане на игру заранее, посмотрим завтра. Это важный матч. Конечно, «Вильярреал» сейчас фаворит, но и мы будем играть до последней минуты. В «Вильярреале» играют футболисты высокого уровня – это Морено, Педраса, Тригерос, Альбиоль, Парехо. Но у нас нет страха перед ними, мы уже познакомились с этим оппонентом. Постараемся сделать все, чтобы победить. Это правда, что у «Вильярреала» больше шансов пройти дальше, но мы будем бороться.

– Возможно, в своей карьере вы уже отыгрывали такие гандикапы? И что в завтрашней игре выйдет на первый план для «Динамо»?

– Не помню, чтобы я проигрывал 0:2 дома в матчах плей-офф. Не припоминаю, чтобы мои команды уступали с таким счетом в первых матчах на своем поле.

Завтрашняя игра –­ больше игра престижа. Для игроков «Динамо», для украинского футбола. Мы не дети и понимаем, что результат 0:2 –­ не такой, который можно легко отыграть. Поэтому мотивация должна быть на высочайшем уровне. Футболисты должны играть для своего престижа, престижа украинского футбола и киевского «Динамо» – клуба, который мог обыгрывать в Испании «Барселону». Мы понимаем, что это не будет легко.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 17.03.2021 21:27
    -2
    – Какой у вас план на игру?
    .......... в ответ следует какое- то невнятное блеяние
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    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 17.03.2021 21:25
    -2
    Адля Динамо з Вілеріалом взагалі нереально в Іспаніі. цілу торбу можна тільки отримати
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    olenyuk676767
    online
      olenyuk676767, 17.03.2021 21:24
    -2
    Не тратьте куме сили , спускайтеся на землю
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    lenares85
    online
      lenares85, 17.03.2021 21:20
    -1
    Одно имя Педраса наводит страх
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