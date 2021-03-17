Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это будет игра престижа. Результат 0:2 нелегко отыграть»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу провел предматчевую пресс-конференцию накануне ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы против испанского «Вильярреала».

– Чего вы ожидаете от ответного матча с «Вильярреалом»? Что должно случиться, чтобы «Динамо» прошло дальше?

– Думаю, это будет матч между двумя достойными командами. «Вильярреал» лучше отыграл первый матч. Мы проиграли из-за углового, из-за нехватки внимания и опыта игры на таком уровне. В «Вильярреале» выступают игроки с огромным опытом, который нельзя сравнивать с игроками «Динамо» на данном этапе. У нас молодые футболисты, но они очень амбициозные, играют с большим энтузиазмом. Так что мы сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий раунд.

– Какой у вас план на игру, ведь «Динамо» необходимо забивать?

– Перед нами – сильная команда с огромным опытом. Не будем говорить о плане на игру заранее, посмотрим завтра. Это важный матч. Конечно, «Вильярреал» сейчас фаворит, но и мы будем играть до последней минуты. В «Вильярреале» играют футболисты высокого уровня – это Морено, Педраса, Тригерос, Альбиоль, Парехо. Но у нас нет страха перед ними, мы уже познакомились с этим оппонентом. Постараемся сделать все, чтобы победить. Это правда, что у «Вильярреала» больше шансов пройти дальше, но мы будем бороться.

– Возможно, в своей карьере вы уже отыгрывали такие гандикапы? И что в завтрашней игре выйдет на первый план для «Динамо»?

– Не помню, чтобы я проигрывал 0:2 дома в матчах плей-офф. Не припоминаю, чтобы мои команды уступали с таким счетом в первых матчах на своем поле.

Завтрашняя игра –­ больше игра престижа. Для игроков «Динамо», для украинского футбола. Мы не дети и понимаем, что результат 0:2 –­ не такой, который можно легко отыграть. Поэтому мотивация должна быть на высочайшем уровне. Футболисты должны играть для своего престижа, престижа украинского футбола и киевского «Динамо» – клуба, который мог обыгрывать в Испании «Барселону». Мы понимаем, что это не будет легко.