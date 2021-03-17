Челси – Атлетико: известны стартовые составы

Сегодня, 17 марта «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома примет «Атлетико» Мадрид. Начало матча – в 22:00 по Киеву. Первый матч англичане на выезде выиграли 1:0.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Челси»: Менди – Аспиликуэта, Зума, Рюдигер – Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо – Зиеш, Хаверц, Вернер
«Атлетико»: Облак – Лоди, Хименес, Савич, Триппье – Карраско, Сауль, Коке, Льоренте – Жоау Фелиш, Луис Суарес
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Источник — УЕФА
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