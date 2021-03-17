БУЩАН: «Я хотел бы передать слова скорби нашему тренеру Эмилу Карасу»

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне выездного ответного поединка с испанским «Вильярреалом» в 1/8 финала Лиги Европы.

– В завтрашнем матче на первый план выйдет мотивационная составляющая. Кто для вас является примером мотивации в украинском футболе?

– Рядом со мной сейчас сидит Мистер – и это наша главная мотивация для положительного результата в завтрашнем матче.

– В каком настроении динамовцы готовятся к поединку?

– Настроение в команде в преддверии матча хорошее. Единственное, от лица всей команды я хотел бы передать слова скорби нашему тренеру Эмилу Карасу, в семье которого случилось горе. Мы все поддерживаем Эмила, а также понимаем, что нам необходимо провести хороший ответный матч и проявить себя. С этими мыслями и готовимся к игре с «Вильярреалом».