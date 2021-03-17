Унаи ЭМЕРИ: «Будем играть на победу. Мы хотим выиграть уверенно у Динамо»

Наставник «Вильярреала» настроен решительно перед матчем против киевлян

  • 17.03.2021 20:21
  • 537 просмотров
  • 4 комментария
Унаи ЭМЕРИ: «Будем играть на победу. Мы хотим выиграть уверенно у Динамо»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне ответного поединка с «Динамо» в рамках 1/8 финала Лиги Европы:

«Цель поединка состоит в том, чтобы закрепить результат первого матча и выиграть. Мы уже знаем возможности Динамо. Киевляне хорошо играют на контратаках и особенно на флангах. Нам удалось в прошлый раз нейтрализовать их позиционные атаки. 

Мы уважаем соперника, но будем играть на победу. Хотим выиграть уверенно. Готовы к сложному матчу, несмотря на результат в Киеве. Если мы хотим одержать положительный результат, должны продолжать работать в том же духе.

В матче с Зальцбургом была похожая ситуация. Мы столкнулись с трудностями, нам забили, счет был 1:1. Имея преимущество, у нас было много работы. Надеемся контролировать ход поединка на поле в игре с Динамо. Анализируем соперника. Мы просматриваем также и игры Динамо в чемпионате Украины и предыдущие встречи в Лиге Европы. Чтобы выиграть поединок, нужно уважать соперника.

Мы провели только один матч из двух. Два гола - хорошее преимущество. Но у Динамо дома были свои моменты, они оказывали давление на наших защитников. Завтра, как и в первой игре, нам нужно играть до финального свистка».

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 17.03.2021 21:14
    0
    Predator, 17.03.2021 21:12
    Удачи. Дырявые сейчас никакие. Их все кому не лень имеют.
    Передавай привет агробизнесу днарина кротовская
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 17.03.2021 21:12
    -1
    Удачи. Дырявые сейчас никакие. Их все кому не лень имеют.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 17.03.2021 20:46
    +1
    Удачі, чувак. Ліга Європи твій турнір! Головне не ппограти Дінамо і очко взяти в кофіки. Далі з досвідом цього тренера і мільярдерами-власниками ліга буде його знову!!!! Тільки Вільяреал і хай трахне в фіналі Рому!!!!
    Ссылка
    Alex32
    online
      Alex32, 17.03.2021 20:32
    +3
    Уважуха Емери!!!!
    Ссылка
    Alex32
    online
      Alex32, 17.03.2021 20:32
    +3
    Уважуха Емери!!!!
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 17.03.2021 20:46
    +1
    Удачі, чувак. Ліга Європи твій турнір! Головне не ппограти Дінамо і очко взяти в кофіки. Далі з досвідом цього тренера і мільярдерами-власниками ліга буде його знову!!!! Тільки Вільяреал і хай трахне в фіналі Рому!!!!
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 17.03.2021 21:14
    0
    Predator, 17.03.2021 21:12
    Удачи. Дырявые сейчас никакие. Их все кому не лень имеют.
    Передавай привет агробизнесу днарина кротовская
    Ссылка
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