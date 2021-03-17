Паулу ФОНСЕКА: «Завтра о дружбе с Каштру не может быть и речи»

Наставник «Ромы» - о матче против «Шахтера»

  • 17.03.2021 20:15
  • 933 просмотра
  • 4 комментария
Паулу ФОНСЕКА: «Завтра о дружбе с Каштру не может быть и речи»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека провел пресс-конференцию накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера» (18 марта):

- Беспокоит ли вас низкая результативность форвардов «Ромы»? И что насчет Переса? Он сможет сыграть завтра?
- Перес в хорошей форме и, вполне вероятно, я его задействую завтра. Что касается наших форвардов, то статистика меня не беспокоит. Я считаю, что они хорошо выполняют свою работу, те задачи, которые перед ними ставятся, и играют на благо команды.

- Мистер Каштру назвал вас своим другом. Для вас это тоже будет встреча с другом, а не просто матч против «Шахтера»?
- Прежде всего, завтра матч не матч Фонсеки против Каштру, а матч наших команд. Да, мы с ним в дружеских отношениях, мы общались после матча в Риме. Я переживаю за него всегда, но завтра на протяжении 90 минут мы будем соперниками, и ни о какой дружбе не может быть и речи.

- Вы собираетесь завтра больше внимания концентрировать на обороне, или хотели бы снова выиграть у «Шахтера»?
- Конечно же, мы бы хотели завтра выиграть. Я не стал бы говорить, что завтра фаза обороны будет для нас важнее атаки. Эти компоненты игры важны для нас в равной степени. Мы прекрасно осознаем, насколько сложнее будет «Шахтеру», если мы забьем, и мы приложим все усилия для того, чтобы забить и максимально усложнить соперникам жизнь.

- Можете вспомнить три своих главных воспоминания о «Шахтере»?
- Это сложно. Я пережил здесь прекрасные моменты, каждый год выигрывал чемпионат. Было много важных моментов, сложно выделить три. Самые счастливые моменты – это когда мы выигрывали чемпионат, Кубок Украины, Суперкубок. Многие моменты важны для меня.

- Учитывая удобный результат первого матча, попытаетесь ли вы пройти дальше малой кровью, в свете напряженной борьбы в Серии А?
- Да, мы добились хорошего для нас результата в Риме, но мы знаем качество «Шахтера», и мы должны быть сосредоточены. Я знаю игроков, они будут бороться за то, чтобы изменить ситуацию в противостоянии. Мы должны провести очень качественный матч, чтобы не допустить сюрпризов.

- У вас есть квартира в Киеве. Можно ли сказать, что вы вернулись домой?
- Да, это возвращение домой. Моя жена и ребенок – украинцы, у меня очень сильная связь с Украиной и украинцами.

- Зимой была информация о возможном переходе в «Рому» Романа Яремчука. Сообщалось и о вашей личной заинтересованности в этом игроке. Правда ли это?
- Нет, это не правда. Я знаю этого игрока, он очень хороший игрок, но у нас не было интереса к нему зимой. Но такие новости – это норма. С тех пор, как я перешел в «Рому», нам приписывали интерес практически ко всем игрокам «Шахтера», но это не правда.

- Были новости об интересе «Ромы» к пятерым игрокам «Шахтера». Правда ли это? И хотела ли бы «Рома» летом подписать Тайсона?
- У «Шахтера» есть много игроков, которые могли бы заиграть в Италии. Это правда, что в прошлом сезоне мы интересовались Тайсоном. Сейчас мы не говорили ни о ком из игроков «Шахтера».

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    lenares85
    online
      lenares85, 17.03.2021 21:26
    0
    По дружески может и слить , раз так пережаривает за дуга
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 17.03.2021 21:07
    0
    Шахтёру будет вполне достаточно просто выиграть этот матч, с любым счётом. Чтобы можно было назвать удачным еврокубковых сезоном, на 4-рку. Если проиграем опять, тогда 3.
    Удачи Шахтер, удачи Чемпион! Украине надо очки
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 17.03.2021 21:01
    0
    Після фінального свістка будуть обійми і робота язиком, посмішки, ... все як завжди
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 17.03.2021 20:18
    +3
    Он с тобой уже 0-3 НАДРУЖИЛ.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 17.03.2021 20:18
    +3
    Он с тобой уже 0-3 НАДРУЖИЛ.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 17.03.2021 21:26
    0
    По дружески может и слить , раз так пережаривает за дуга
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 17.03.2021 21:07
    0
    Шахтёру будет вполне достаточно просто выиграть этот матч, с любым счётом. Чтобы можно было назвать удачным еврокубковых сезоном, на 4-рку. Если проиграем опять, тогда 3.
    Удачи Шахтер, удачи Чемпион! Украине надо очки
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 17.03.2021 21:01
    0
    Після фінального свістка будуть обійми і робота язиком, посмішки, ... все як завжди
    Ссылка
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