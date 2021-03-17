Шахтер — Рома. Пресс-конференция Фонсеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 17 марта, состоится пресс-конференция главного тренера римской «Ромы» Паулу Фонсеки перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с донецким «Шахтером». В первом поединке «Шахтер» уступил римлянам со счетом 0:3.
Прямая трансляция пресс-конференции начнется в 19:00.
Матч «Шахтер» — «Рома» состоится в четверг, 18 марта, в 19:55.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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