Шахтер — Рома. Пресс-конференция Фонсеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямая трансляция общения наставника римлян с прессой начнется в среду, 17 марта, в 19:00

  • 17.03.2021 16:24
  • 146 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер — Рома. Пресс-конференция Фонсеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 17 марта, состоится пресс-конференция главного тренера римской «Ромы» Паулу Фонсеки перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с донецким «Шахтером». В первом поединке «Шахтер» уступил римлянам со счетом 0:3.

Прямая трансляция пресс-конференции начнется в 19:00.

Матч «Шахтер» — «Рома» состоится в четверг, 18 марта, в 19:55.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    олег григор
    online
      олег григор, 17.03.2021 16:51
    0
    А додо сказав що рома прохідна
    Ссылка
    олег григор
    online
      олег григор, 17.03.2021 16:51
    0
    А додо сказав що рома прохідна
    Ссылка
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