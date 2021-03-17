Луиш КАШТРУ: «Мы не верим в чудеса. Мы верим в свою работу»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с римской «Ромой».

- За счет чего вы планируете отыграть три мяча у такого сильного соперника, как «Рома»? И давят ли на вас счет первого матча и плохая форма «Шахтера»?

- Никто не создаст такого давления на меня, как я давлю сам на себя. Есть моя ответственность, это ответственность профессии. Мы ее принимаем. Больше всего давления исходит от меня самого.

Если говорить об игре в Риме, будет очень сложно. Мы знаем, что завтра игра будет очень непростой. Но мы постараемся сделать все, чтобы ухватиться за возможность отыграться.

- На сегодняшней тренировке использовались какие-то специальные упражнения?

- Да, сегодня были особенные упражнения. И сегодня, и вчера.

- В перерыве матча в Риме кто-то из игроков сказал: «Все знают, как мы играем». Эта фраза попала в трансляцию. Вы считаете, что игра «Шахтера» сейчас на самом деле слишком хорошо известна? И готовите ли вы какой-то сюрприз?

- Все мы знаем, как играют другие команды. Все тренеры знают, как играют их соперники. Все знают, как играют «Сити», «Ливерпуль», «Реал». Думаю, игрок имеет в виду, что соперники знали, как блокировать наши действия. Но тогда почему 25 минуте второго тайма мы имели полное преимущество? Как же мы тогда обыграли «Реал» или «Десну»? В наши дни люди много читают, смотрят телевизор, фильмы. Но иногда лучше закрыться от внешнего мира.

Когда мы проигрываем, все всё знают. Когда выигрываем — знает только тренер. Странно. Видимо, это какое-то правило футбола. Мы продолжим жить по этим правилам.

- За всю историю еврокубков украинским командам никогда не удавалось отыграть разницу в три мяча. Если завтра вам удастся камбэк, всеми это будет расценено как чудо. Научила ли жизнь вас верить в чудеса? И случались ли в вашей жизни моменты, которые можно расценивать как чудо?

- Я отвечу на ваш своим вопросом. Вы были в Загребе? Вы видели игру? На 90-й минуте вы думали, что мы можем сравнять счет (на 90-й минуте «Шахтер» проигрывал 1:3 в матче с загребским «Динамо», но сумел вырвать ничью 3:3 — прим. ред.)? Нет? Ну вот и ответ, я его дал. Только это была работа, это не было чудом. В футболе такое бывает. Мы верим в то, что мы делаем. Я верю в свою работу. Весь мир вокруг меня может быть против, но я буду верить. Я очень сконцентрирован на своей работе. В мире часто обсуждается, что говорят другие. Но люди не говорят, что они думают, не говорят это от себя. Я думаю, что мы должны говорить то, что мы думаем. Отражать это в себе.

Нам сложно, это правда. Но почему мы не можем все поменять? Это вызов для игроков, они это понимают. Если мы проиграем — поздравлю «Рому». Это футбол. Или мы, или они. Посмотрим.

- Вы уже говорили, что Паулу Фонсека — ваш друг. А можете рассказать историю вашей дружбы? Как вы познакомились, как общались?

- С Паулу мы пересекались несколько раз в карьере. Когда я работал в «Порту», он пришел в этот клуб. Это был его первый большой шаг. Хотя мы были знакомы и раньше. Мы общались практически каждый день. Обсуждали футбол, делились мнениями. Он был главным тренером первой команды, я возглавлял дубль. Потом он ушел из «Порту», и я заменил его на посту тренера первой команды. Потому мы встретились уже в Киеве, когда он уходил в «Рому», а я пришел в «Шахтер». Несмотря на разницу в возрасте, мы хорошо общались и дружили.

Поединок «Шахтер» — «Рома» состоится на НСК «Олимпийский» в четверг, 18 марта, в 19:55. В первом матче «горняки» проиграли римлянам со счетом 0:3.