Диего СИМЕОНЕ: «У нас одна задача – выиграть»

Наставник «Атлетико» – о предстоящем ответном матче против «Челси»

  • 17.03.2021 13:14
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Диего СИМЕОНЕ: «У нас одна задача – выиграть»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

«У нас одна задача - выиграть. Нужно диктовать сопернику свои условия и постараться добиться победы. Выйти вперед можно и на 84-й минуте, и на 10-й - такое развитие событий вполне реально. Но важно навязать «Челси» свой футбол. Конечно, мы не знаем, какую тактику изберет соперник. Но я точно знаю, чего хотим мы. Мы хотим победить», - сказал Симеоне.

Матч «Челси» – «Атлетико» состоится в среду, 17 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой английской команды со счетом 1:0.

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Источник — УЕФА

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