Олимпик: «Лучи незаконно занимает должность главы комитета арбитров УАФ»

Донецкий клуб продолжает искать компромат на куратора судейского корпуса

  • 17.03.2021 12:52
  • 1387 просмотров
  • 27 комментариев
Олимпик: «Лучи незаконно занимает должность главы комитета арбитров УАФ»
© УАФ. Лучано Лучи

Донецкий «Олимпик» отправил Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ очередное письмо, в котором указал, что 71-летний Лучано Лучи незаконно занимает пост главы комитета арбитров УАФ.
 
«Каждый день открываются новые обстоятельства проливающие свет на работу в Украине главы комитета арбитров УАФ Лучи Лучано.
 
Сегодня выяснился еще один замечательный факт пренебрежения этим господином установленными в нашем футболе правилами и законами.
 
Как минимум с 07.06.2020 года, Лучи Лучано, занимающий выборную должность главы комитета арбитров УАФ, не имел право этого делать.
 
Дело в том, что в соответствии с ч.3 ст.14 Раздела V Устава УАФ в последней редакции от 20.06.2020, лицо, которому на дату проведения выборов исполнилось 70 и больше лет, не имеет права быть избранным или переизбранным на должность в выборные органы, а в случае исполнения лицу 70 лет на выборной должности – полномочия такого лица прекращаются в этот день.
 
Лучи Лучано исполнилось 70 лет еще 02 августа 2019 года.
 
За какие заслуги и при помощи каких манипуляций с 71-летним иностранным «профессионалом» в 2020 году был продлен контракт, мы предлагаем разобрать Вам и Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ, в который сегодня мы отправили 3–е по счету заявление», – сказано на официальном сайте донецкого клуба.

Читайте также: ЛУЧИ: «Идет атака на Комитет арбитров. Мы знаем, кто и зачем это делает»

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.03.2021 13:58
    0
    avk2307, 17.03.2021 13:45
    А судьи сейчас с какой Ко?
    Судьи должны быть автономные от всех. Как это происходит в Германии, Испании, Англии. В цивилизованном мире.
    -
    У меня вообще сомнения, что в Украине есть какие-то судьи в футболе....Этим людям нужно поменять название своей профессии с "футбольный судья" на "дирижер спектакля" в угоду собственников клубов и букмекерских контор.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 17.03.2021 13:56
    0
    avk2307, 17.03.2021 13:43
    Может быть и такое, что когда уже начали бодаться, то и аргументы на,али искать. И случайно и такой нашли.
    Получается, что это никого не волновало когда его принимали... Я не беру УАФ, я беру всех президентов клубов, которым якобы не все равно и они хотят честной игры. Получается то, что они сами создали эту проблему и получают за нее, так сказать карма. Но конечно хочется чтобы двинули этого макаронника
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 17.03.2021 13:54
    +1
    Frankov, 17.03.2021 13:47
    Сьогодні (14 квітня) Спортивний арбітражний суд в Лозанні оприлюднив рішення за апеляційною скаргою колишніх футболістів молодіжних команд донецького "Олімпіка".
    Суд залишив в силі рішення УАФ довічно відсторонити від футболу 6 гравців з системи донецького клубу у справі про договірні матчі - Назара Единака, Вадима Счастливцева, Владислава Піскового, Артема Козлова, Луку Надірадзе і Богдана Степаненка.
    Відзначається, що рішення УАФ спочатку оскаржили клуб і п'ять з шести покараних гравців, однак "Олімпік" вийшов з процесу ще до початку розгляду справи.
    Не вижу среди этих людей фамилию Гельзин, от имени которого направлено письмо, представленное в новости.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.03.2021 13:50
    0
    якщо контракт з макаронником подовжили 07.06, а правки в статут внесли 20.06, то, на жаль, це старе скандальне опудало перебуває на посаді абсолютно законно
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 17.03.2021 13:49
    +1
    Frankov, 17.03.2021 13:47
    Сьогодні (14 квітня) Спортивний арбітражний суд в Лозанні оприлюднив рішення за апеляційною скаргою колишніх футболістів молодіжних команд донецького "Олімпіка".
    Суд залишив в силі рішення УАФ довічно відсторонити від футболу 6 гравців з системи донецького клубу у справі про договірні матчі - Назара Единака, Вадима Счастливцева, Владислава Піскового, Артема Козлова, Луку Надірадзе і Богдана Степаненка.
    Відзначається, що рішення УАФ спочатку оскаржили клуб і п'ять з шести покараних гравців, однак "Олімпік" вийшов з процесу ще до початку розгляду справи.
    А зачем это здесь?
    Это что влияет на возраст Луччи?
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 17.03.2021 13:47
    -3
    Антон Кантон, 17.03.2021 13:39
    Кем уличенная?
    Сьогодні (14 квітня) Спортивний арбітражний суд в Лозанні оприлюднив рішення за апеляційною скаргою колишніх футболістів молодіжних команд донецького "Олімпіка".
    Суд залишив в силі рішення УАФ довічно відсторонити від футболу 6 гравців з системи донецького клубу у справі про договірні матчі - Назара Единака, Вадима Счастливцева, Владислава Піскового, Артема Козлова, Луку Надірадзе і Богдана Степаненка.
    Відзначається, що рішення УАФ спочатку оскаржили клуб і п'ять з шести покараних гравців, однак "Олімпік" вийшов з процесу ще до початку розгляду справи.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.03.2021 13:47
    0
    Trasher311987, 17.03.2021 13:23
    Ой как не удобно, мы культурные люди должны старших вперёд пропускать, желательно в аэропорт Борисполь
    Или взад ...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 17.03.2021 13:45
    +1
    alefteev77, 17.03.2021 13:10
    Футбол в Украине поделен на 2 лагеря:
    1-й лагерь - Ахметова и Ко
    2-й лагерь - Суркиса и Ко
    -
    Вся эта возня из-за Лиги Чемпионов и 1-го места в чемпионате.
    А судьи сейчас с какой Ко?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 17.03.2021 13:43
    +2
    Vitalii_13UA, 17.03.2021 13:40
    Теперь вопрос, почему тот же Олимпик не делал этого раньше? Значит всех все устраивало и никого не волновало что есть что-то незаконное? Здесь явно видна просто обида, чем какая-то справедливость. Конечно, это не отменяет факта того, что это правильно делать сейчас, но в этом есть некое двуличие. То есть, пока выгодно - это в порядке вещей. А как только появляется проблема - тут же нашли много разных вещей.
    Может быть и такое, что когда уже начали бодаться, то и аргументы на,али искать. И случайно и такой нашли.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 17.03.2021 13:42
    -4
    Олимпика скандалиста что-то стало слишком много, куда больше, чем Олимпика футбольного.. уже начинает надоедать
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 17.03.2021 13:42
    +1
    Короче говоря аргументов для того чтобы итальянца гнать предостаточно. Надо только реакция соответствующих органов. Надеюсь они уже задумались
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 17.03.2021 13:40
    -1
    Теперь вопрос, почему тот же Олимпик не делал этого раньше? Значит всех все устраивало и никого не волновало что есть что-то незаконное? Здесь явно видна просто обида, чем какая-то справедливость. Конечно, это не отменяет факта того, что это правильно делать сейчас, но в этом есть некое двуличие. То есть, пока выгодно - это в порядке вещей. А как только появляется проблема - тут же нашли много разных вещей.
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 17.03.2021 13:39
    +3
    mayakovskiy1, 17.03.2021 13:37
    Зашкваренная команда уличенная в договорняках копает "компромат". 'Это максимально жалко
    Кем уличенная?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.03.2021 13:37
    -3
    Зашкваренная команда уличенная в договорняках копает "компромат". 'Это максимально жалко
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 17.03.2021 13:30
    0
    Frankov, 17.03.2021 13:25
    Я смотрю у тебя Ахметов спит с твоей бабой,а Павелко по утрам срет тебе на голову,ибо они у тебя везде.Твоего хозяина грыню жмуркиса,как раз из УЕФА выперли потому что ему больше 70,этож какие у Павелко руки длинные,что даже в УЕФА такое ввел.
    Причем здесь УЕФА??? Речь идет об Украине. И было много статей об этой правке от 20.06.2020, что это для ГМС. О своих больных фантазиях кто с кем спит извращайся на других сайтах полудурок...
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 17.03.2021 13:25
    -3
    sahka1981, 17.03.2021 13:16
    "Дело в том, что в соответствии с ч.3 ст.14 Раздела V Устава УАФ в последней редакции от 20.06.2020, лицо, которому на дату проведения выборов исполнилось 70 и больше лет, не имеет права быть избранным или переизбранным на должность в выборные органы, а в случае исполнения лицу 70 лет на выборной должности – полномочия такого лица прекращаются в этот день."
    Это же Павелко с Ахметовым спецом для Г.Суркиса придумали, что-бы не вернулся, и сами же в свой капкан угодили...
    Я смотрю у тебя Ахметов спит с твоей бабой,а Павелко по утрам срет тебе на голову,ибо они у тебя везде.Твоего хозяина грыню жмуркиса,как раз из УЕФА выперли потому что ему больше 70,этож какие у Павелко руки длинные,что даже в УЕФА такое ввел.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.03.2021 13:23
    +5
    Ой как не удобно, мы культурные люди должны старших вперёд пропускать, желательно в аэропорт Борисполь
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 17.03.2021 13:16
    +4
    "Дело в том, что в соответствии с ч.3 ст.14 Раздела V Устава УАФ в последней редакции от 20.06.2020, лицо, которому на дату проведения выборов исполнилось 70 и больше лет, не имеет права быть избранным или переизбранным на должность в выборные органы, а в случае исполнения лицу 70 лет на выборной должности – полномочия такого лица прекращаются в этот день."
    Это же Павелко с Ахметовым спецом для Г.Суркиса придумали, что-бы не вернулся, и сами же в свой капкан угодили...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.03.2021 13:10
    +3
    Футбол в Украине поделен на 2 лагеря:
    1-й лагерь - Ахметова и Ко
    2-й лагерь - Суркиса и Ко
    -
    Вся эта возня из-за Лиги Чемпионов и 1-го места в чемпионате.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 13:05
    +2
    Диано что олимпик разошёлся, а не кто иной
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 17.03.2021 12:57
    +9
    Хана діду)
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 17.03.2021 13:01
    +7
    Контрольный в голову. Вообще давно пора гнать всю эту иностранщину с Украинских органов, как футбольных, так и государственных. Толку ровно ноль.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 17.03.2021 12:57
    +7
    ух, ты! цикавый факт!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.03.2021 13:23
    +5
    Ой как не удобно, мы культурные люди должны старших вперёд пропускать, желательно в аэропорт Борисполь
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 17.03.2021 13:04
    +5
    coba777, 17.03.2021 13:03
    Викрутяться. Скажуть, що він колись два роки лежав у комі, а цей термін не входить в роки життя.
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 17.03.2021 13:03
    +5
    Викрутяться. Скажуть, що він колись два роки лежав у комі, а цей термін не входить в роки життя.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 17.03.2021 13:16
    +4
    "Дело в том, что в соответствии с ч.3 ст.14 Раздела V Устава УАФ в последней редакции от 20.06.2020, лицо, которому на дату проведения выборов исполнилось 70 и больше лет, не имеет права быть избранным или переизбранным на должность в выборные органы, а в случае исполнения лицу 70 лет на выборной должности – полномочия такого лица прекращаются в этот день."
    Это же Павелко с Ахметовым спецом для Г.Суркиса придумали, что-бы не вернулся, и сами же в свой капкан угодили...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 17.03.2021 13:02
    +4
    Кароч пора на пенсию, кушать пасту! А не вешать эту лапшу, всем кто любит украинский футбол!
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 17.03.2021 13:39
    +3
    mayakovskiy1, 17.03.2021 13:37
    Зашкваренная команда уличенная в договорняках копает "компромат". 'Это максимально жалко
    Кем уличенная?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.03.2021 13:10
    +3
    Футбол в Украине поделен на 2 лагеря:
    1-й лагерь - Ахметова и Ко
    2-й лагерь - Суркиса и Ко
    -
    Вся эта возня из-за Лиги Чемпионов и 1-го места в чемпионате.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 17.03.2021 13:43
    +2
    Vitalii_13UA, 17.03.2021 13:40
    Теперь вопрос, почему тот же Олимпик не делал этого раньше? Значит всех все устраивало и никого не волновало что есть что-то незаконное? Здесь явно видна просто обида, чем какая-то справедливость. Конечно, это не отменяет факта того, что это правильно делать сейчас, но в этом есть некое двуличие. То есть, пока выгодно - это в порядке вещей. А как только появляется проблема - тут же нашли много разных вещей.
    Может быть и такое, что когда уже начали бодаться, то и аргументы на,али искать. И случайно и такой нашли.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 13:05
    +2
    Диано что олимпик разошёлся, а не кто иной
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 17.03.2021 13:04
    +2
    Йому внуків нянчити чи правнуків а не суддями керувати треба вже давно!
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 17.03.2021 13:54
    +1
    Frankov, 17.03.2021 13:47
    Сьогодні (14 квітня) Спортивний арбітражний суд в Лозанні оприлюднив рішення за апеляційною скаргою колишніх футболістів молодіжних команд донецького "Олімпіка".
    Суд залишив в силі рішення УАФ довічно відсторонити від футболу 6 гравців з системи донецького клубу у справі про договірні матчі - Назара Единака, Вадима Счастливцева, Владислава Піскового, Артема Козлова, Луку Надірадзе і Богдана Степаненка.
    Відзначається, що рішення УАФ спочатку оскаржили клуб і п'ять з шести покараних гравців, однак "Олімпік" вийшов з процесу ще до початку розгляду справи.
    Не вижу среди этих людей фамилию Гельзин, от имени которого направлено письмо, представленное в новости.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 17.03.2021 13:49
    +1
    Frankov, 17.03.2021 13:47
    Сьогодні (14 квітня) Спортивний арбітражний суд в Лозанні оприлюднив рішення за апеляційною скаргою колишніх футболістів молодіжних команд донецького "Олімпіка".
    Суд залишив в силі рішення УАФ довічно відсторонити від футболу 6 гравців з системи донецького клубу у справі про договірні матчі - Назара Единака, Вадима Счастливцева, Владислава Піскового, Артема Козлова, Луку Надірадзе і Богдана Степаненка.
    Відзначається, що рішення УАФ спочатку оскаржили клуб і п'ять з шести покараних гравців, однак "Олімпік" вийшов з процесу ще до початку розгляду справи.
    А зачем это здесь?
    Это что влияет на возраст Луччи?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 17.03.2021 13:45
    +1
    alefteev77, 17.03.2021 13:10
    Футбол в Украине поделен на 2 лагеря:
    1-й лагерь - Ахметова и Ко
    2-й лагерь - Суркиса и Ко
    -
    Вся эта возня из-за Лиги Чемпионов и 1-го места в чемпионате.
    А судьи сейчас с какой Ко?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 17.03.2021 13:42
    +1
    Короче говоря аргументов для того чтобы итальянца гнать предостаточно. Надо только реакция соответствующих органов. Надеюсь они уже задумались
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.03.2021 13:58
    0
    avk2307, 17.03.2021 13:45
    А судьи сейчас с какой Ко?
    Судьи должны быть автономные от всех. Как это происходит в Германии, Испании, Англии. В цивилизованном мире.
    -
    У меня вообще сомнения, что в Украине есть какие-то судьи в футболе....Этим людям нужно поменять название своей профессии с "футбольный судья" на "дирижер спектакля" в угоду собственников клубов и букмекерских контор.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 17.03.2021 13:56
    0
    avk2307, 17.03.2021 13:43
    Может быть и такое, что когда уже начали бодаться, то и аргументы на,али искать. И случайно и такой нашли.
    Получается, что это никого не волновало когда его принимали... Я не беру УАФ, я беру всех президентов клубов, которым якобы не все равно и они хотят честной игры. Получается то, что они сами создали эту проблему и получают за нее, так сказать карма. Но конечно хочется чтобы двинули этого макаронника
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.03.2021 13:50
    0
    якщо контракт з макаронником подовжили 07.06, а правки в статут внесли 20.06, то, на жаль, це старе скандальне опудало перебуває на посаді абсолютно законно
    Ссылка
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