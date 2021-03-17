Олимпик: «Лучи незаконно занимает должность главы комитета арбитров УАФ»

Донецкий «Олимпик» отправил Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ очередное письмо, в котором указал, что 71-летний Лучано Лучи незаконно занимает пост главы комитета арбитров УАФ.



«Каждый день открываются новые обстоятельства проливающие свет на работу в Украине главы комитета арбитров УАФ Лучи Лучано.



Сегодня выяснился еще один замечательный факт пренебрежения этим господином установленными в нашем футболе правилами и законами.



Как минимум с 07.06.2020 года, Лучи Лучано, занимающий выборную должность главы комитета арбитров УАФ, не имел право этого делать.



Дело в том, что в соответствии с ч.3 ст.14 Раздела V Устава УАФ в последней редакции от 20.06.2020, лицо, которому на дату проведения выборов исполнилось 70 и больше лет, не имеет права быть избранным или переизбранным на должность в выборные органы, а в случае исполнения лицу 70 лет на выборной должности – полномочия такого лица прекращаются в этот день.



Лучи Лучано исполнилось 70 лет еще 02 августа 2019 года.



За какие заслуги и при помощи каких манипуляций с 71-летним иностранным «профессионалом» в 2020 году был продлен контракт, мы предлагаем разобрать Вам и Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ, в который сегодня мы отправили 3–е по счету заявление», – сказано на официальном сайте донецкого клуба.

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