Олимпик: «Лучи незаконно занимает должность главы комитета арбитров УАФ»

Донецкий «Олимпик» отправил Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ очередное письмо, в котором указал, что 71-летний Лучано Лучи незаконно занимает пост главы комитета арбитров УАФ.
«Каждый день открываются новые обстоятельства проливающие свет на работу в Украине главы комитета арбитров УАФ Лучи Лучано.
Сегодня выяснился еще один замечательный факт пренебрежения этим господином установленными в нашем футболе правилами и законами.
Как минимум с 07.06.2020 года, Лучи Лучано, занимающий выборную должность главы комитета арбитров УАФ, не имел право этого делать.
Дело в том, что в соответствии с ч.3 ст.14 Раздела V Устава УАФ в последней редакции от 20.06.2020, лицо, которому на дату проведения выборов исполнилось 70 и больше лет, не имеет права быть избранным или переизбранным на должность в выборные органы, а в случае исполнения лицу 70 лет на выборной должности – полномочия такого лица прекращаются в этот день.
Лучи Лучано исполнилось 70 лет еще 02 августа 2019 года.
За какие заслуги и при помощи каких манипуляций с 71-летним иностранным «профессионалом» в 2020 году был продлен контракт, мы предлагаем разобрать Вам и Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ, в который сегодня мы отправили 3–е по счету заявление», – сказано на официальном сайте донецкого клуба.
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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У меня вообще сомнения, что в Украине есть какие-то судьи в футболе....Этим людям нужно поменять название своей профессии с "футбольный судья" на "дирижер спектакля" в угоду собственников клубов и букмекерских контор.
Суд залишив в силі рішення УАФ довічно відсторонити від футболу 6 гравців з системи донецького клубу у справі про договірні матчі - Назара Единака, Вадима Счастливцева, Владислава Піскового, Артема Козлова, Луку Надірадзе і Богдана Степаненка.
Відзначається, що рішення УАФ спочатку оскаржили клуб і п'ять з шести покараних гравців, однак "Олімпік" вийшов з процесу ще до початку розгляду справи.
Суд залишив в силі рішення УАФ довічно відсторонити від футболу 6 гравців з системи донецького клубу у справі про договірні матчі - Назара Единака, Вадима Счастливцева, Владислава Піскового, Артема Козлова, Луку Надірадзе і Богдана Степаненка.
Відзначається, що рішення УАФ спочатку оскаржили клуб і п'ять з шести покараних гравців, однак "Олімпік" вийшов з процесу ще до початку розгляду справи.
Это что влияет на возраст Луччи?
Суд залишив в силі рішення УАФ довічно відсторонити від футболу 6 гравців з системи донецького клубу у справі про договірні матчі - Назара Единака, Вадима Счастливцева, Владислава Піскового, Артема Козлова, Луку Надірадзе і Богдана Степаненка.
Відзначається, що рішення УАФ спочатку оскаржили клуб і п'ять з шести покараних гравців, однак "Олімпік" вийшов з процесу ще до початку розгляду справи.
1-й лагерь - Ахметова и Ко
2-й лагерь - Суркиса и Ко
-
Вся эта возня из-за Лиги Чемпионов и 1-го места в чемпионате.
Это же Павелко с Ахметовым спецом для Г.Суркиса придумали, что-бы не вернулся, и сами же в свой капкан угодили...
Это же Павелко с Ахметовым спецом для Г.Суркиса придумали, что-бы не вернулся, и сами же в свой капкан угодили...
1-й лагерь - Ахметова и Ко
2-й лагерь - Суркиса и Ко
-
Вся эта возня из-за Лиги Чемпионов и 1-го места в чемпионате.
Это же Павелко с Ахметовым спецом для Г.Суркиса придумали, что-бы не вернулся, и сами же в свой капкан угодили...
1-й лагерь - Ахметова и Ко
2-й лагерь - Суркиса и Ко
-
Вся эта возня из-за Лиги Чемпионов и 1-го места в чемпионате.
Суд залишив в силі рішення УАФ довічно відсторонити від футболу 6 гравців з системи донецького клубу у справі про договірні матчі - Назара Единака, Вадима Счастливцева, Владислава Піскового, Артема Козлова, Луку Надірадзе і Богдана Степаненка.
Відзначається, що рішення УАФ спочатку оскаржили клуб і п'ять з шести покараних гравців, однак "Олімпік" вийшов з процесу ще до початку розгляду справи.
Суд залишив в силі рішення УАФ довічно відсторонити від футболу 6 гравців з системи донецького клубу у справі про договірні матчі - Назара Единака, Вадима Счастливцева, Владислава Піскового, Артема Козлова, Луку Надірадзе і Богдана Степаненка.
Відзначається, що рішення УАФ спочатку оскаржили клуб і п'ять з шести покараних гравців, однак "Олімпік" вийшов з процесу ще до початку розгляду справи.
Это что влияет на возраст Луччи?
1-й лагерь - Ахметова и Ко
2-й лагерь - Суркиса и Ко
-
Вся эта возня из-за Лиги Чемпионов и 1-го места в чемпионате.
-
У меня вообще сомнения, что в Украине есть какие-то судьи в футболе....Этим людям нужно поменять название своей профессии с "футбольный судья" на "дирижер спектакля" в угоду собственников клубов и букмекерских контор.
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